El acceso a la tierra, un problema sin resolver para los firmantes de paz en Norte de Santander

El acceso a la tierra es uno de los aspectos esenciales para el proceso de reincorporación que viven los firmantes de paz, pues dado el origen campesino de la mayoría de ellos, muchos buscan el campo no solo para vivir, sino para convertirlo en su fuente de sostenibilidad económica.

Sin embargo, a ocho años de la firma del acuerdo de paz, los reincorporados todavía enfrentan una serie de inconvenientes, no solo para el acceso a la tierra, sino en otras áreas que terminan haciendo cuesta arriba su camino para el desarrollo de los proyectos productivos que sirven de base a su reinserción social.

Justamente con el fin de buscar soluciones y alternativas a los problemas que se van presentando, la Agencia de Reincorporación Nacional, responsable de acompañar a los firmantes en su proceso, realizó un encuentro sobre Experiencias significativas de Proyectos Productivos: Un Fortalecimiento a la Asociatividad, en el que participaron un total de 14 asociaciones productivas, 13 del Catatumbo y una de Cúcuta.

Este espacio, que se realizó en la capital del departamento entre el pasado jueves y viernes, sirvió para que los firmantes socializaran sus proyectos ante las diferentes entidades e instituciones del Estado, y con la presencia de expertos, tuvieran un panorama amplio y conocieran las rutas para la resolución de problemas, así como para el fortalecimiento de las formas asociativas.

Un acuerdo con muchas fallas

Edison Sánchez, firmante y representante legal de la Asociación para el Fomento y Desarrollo del Catatumbo en La Gabarra, fue uno de los asistentes a la actividad, señaló que en estas actividades se busca ampliar expectativas, también se descubren las falencias del acuerdo de paz, que básicamente tienen que ver con el hecho de que las causas estructurales del conflicto social y armado siguen siendo las mismas, “no se han dirimido”, dice.

“Las instituciones no fueron preparadas para este proceso de paz, para que el reincorporado tenga la facilidad de empezar a hacer vida social”, dijo el firmante, quien se refirió a aspectos tan básicos como abrir una cuenta o solicitar un crédito productivo o para vivienda.

Explicó que la mayoría no puede cumplir con los requerimientos que imponen las diferentes instituciones para tener acceso a determinados servicios, “nos piden vida crediticia de dos o tres años a personas que tenemos máximo 8 años reincorporados; a las asociaciones les exigen dos años de funcionamiento. No podemos cumplir con eso, no se preparó la institución”, señaló.

Se refirió puntualmente a los inconvenientes para el acceso a tierra, que no ha podido resolver la Agencia Nacional de Tierras, precisamente “porque no está preparada para ser el canal por medio del cual el firmante acceda a eso por lo que estuvo luchando”.

No obstante, se muestra optimista en la labor que desde la ARN se pueda hacer “para superar esa situación y que cada reincorporado pueda efectivamente transitar hacia la sociedad”, expresó.

Algunas de las entidades participantes en la actividad fueron Unidad Solidaria, Universidad Francisco de Paula Santander, Finagro, Banco Agrario, Prosperidad Social, Gobernación de Norte de Santander, Comfanorte y Agencia Nacional de Tierras.

