Ejército Nacional abre nueva convocatoria en búsqueda de nuevos reclutas

Jóvenes cucuteños y nortesantandereanos tendrán, hasta el próximo 27 de noviembre, la posibilidad de integrarse como soldados al Ejército Nacional, con el objetivo de hacer parte del cuarto contingente del 2024.

Durante su permanencia en las filas de la institución militar, los soldados tendrán la posibilidad de prestar el servicio militar, en las unidades que se encuentran desplegadas en Norte de Santander.

Todo esto, en el marco de una convocatoria realizada por el Ejército, donde se busca tener más soldados para sus filas, en los distritos militares que tiene la institución en Cúcuta, Ocaña y Pamplona.

Para poder ingresar al Ejército, los aspirantes a soldados deben tener en cuenta ciertos requisitos, entre ellos ser colombiano, no tener antecedentes judiciales y tener una edad de 18 a 24 años.

Además, durante el servicio militar, aquellos jóvenes que sean finalmente enlistados al Ejército tendrán ciertos beneficios, como la alimentación, salud, vestuario y hacer sus aportes al sistema de salud, pensión, y el 50 por ciento de un salario mínimo legal vigente (SMMLV).

No obstante, el mayor beneficio que pueden recibir los jóvenes es empezar una carrera militar, pueden continuar su trayectoria como oficial, suboficial o soldado profesional luego de haber terminado el servicio.

Lea: Norte de Santander trabaja para crear cuerpos de bomberos en cada municipio

Es preciso informar que primero se debe acceder al comité psicofísico e iniciar la preinscripción que les permitirá establecer si son aptos para ingresar a la institución militar.

Buena acogida

Según se conoció, la invitación tuvo una buena recepción por parte de la ciudadanía, y desde muy temprano hay filas llenas de jóvenes que anhelan ver reflejado el sueño de pertenecer al Ejército; y todos ellos se han trasladado en los distritos militares de los departamentos mencionados anteriormente.

De acuerdo con el Mayor Edwin Durango, comandante Distrito Militar No 35 del Ejército Nacional, esta es una oportunidad idónea para forjar el proyecto de vida de cada uno de los aspirantes a través de la vida militar.

Entérese: Estudiantes del Colegio Gonzalo Rivera Laguado lanzan colección de bolsos y destacan en la marroquinería de Cúcuta

Testimonios

El soldado Jesús Adrián Ortiz Villamizar, de 18 años, hizo parte de este proceso de vinculación con las fuerzas armadas, y cuenta desde su experiencia que “ha sido una de las mejores decisiones de mi vida vincularme con esta bella institución, pues he fortalecido algunos valores y me he puesto a prueba”.

Actualmente, Ortiz Villamizar hace parte del tercer contingente de Batallón de Policía Militar Número 30. “Me enseñaron el valor de la familia, ya que antes era muy desapegado de ellos, cosa que he mejorado”, dijo.

Otro caso es el de Eliécer David de la Hoz, quien también pertenece al Batallón de Policía Militar Número 30, quien relata que “desde que era pequeño siempre anhelaba prestar mi servicio militar, y gracias a estas jornadas pude cumplir mi sueño”.

Como la de los solados Ortiz y de la Hoz, hay cientos de historias que pudieron tener un buen final gracias a este espacio que ha brindado el Ejército Nacional durante muchos años de forma ininterrumpida.

Debido a esto, muchos jóvenes cucuteños y nortesantandereanos pudieron ver cómo se materializaba su proyecto de vida, al iniciar su trayectoria militar.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion