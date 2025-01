Catatumbo: Gobierno contradice a la Defensoría y afirma que no recibió alertas

La situación de seguridad en el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, sigue siendo crítica. Según datos preliminares entregados por la Gobernación de ese departamento, al menos 80 personas habrían muerto, hay al menos 20 personas secuestradas, múltiples desplazamientos y confinamientos, mientras que el Ejército precisó que a la fecha se han recuperado 30 cuerpos.

Todo ello ocasionado por los combates entre la estructura 33 de las disidencias de las Farc y el Eln, los cuales, según una hipótesis de las autoridades, iniciaron con el asesinato de Miguel Ángel López, el único funerario de Tibú, y su familia.

Para las autoridades, esa hipótesis es creíble, según un reporte militar, porque López, un funerario que nunca se fijó en los colores de la política de sus muertos ni a lo que se dedicaban para darles sepultura, recogió los cuerpos de presuntos disidentes lo que le trajo amenazas por parte del ELN, que posteriormente lo habría asesinado.

Sin embargo, la Defensoría alertó que ese hecho solo habría exacerbado las tensiones entre ambos, al advertir que no se trataban de hechos aislados.

Lea aquí: Piden a Defensoría interceder para que frene el desangre en el Catatumbo

Lo anterior, a través de una alerta temprana publicada en noviembre de 2024 en la que previó sobre la expansión del Frente 33 desde el Catatumbo, hacia municipios de Norte de Santander y sur del Cesar, lo cual estaba causando “una elevada tensión en la región por la probabilidad de una confrontación entre las disidencias de las Farc y el Eln”.

Pero este lunes, y a pesar de que ese documento existe, el ministro de defensa, Iván Velásquez, aseguró la alerta, no hablaba sobre la situación que hoy vive esa zona del país.

"Lo que se había dicho, era de un movimiento del Eln y de la estructura 33, pero no precisamente de una acción de esta naturaleza contra la población civil. Esto no estaba tampoco en las alertas de la Defensoría. Movimientos que podrían señalar para esa época de noviembre que tendrían como objetivo infraestructuras militares o petroleras y se habían tomado las medidas. Esto de las acciones contra la población no estaban precisamente en el registro”, aseguró el ministro.

Acto seguido, el jefe de la cartera de defensa aseguró que no descartan el uso de bombardeos en la zona, pero que por el momento no es una solución factible, porque la población civil se encuentra en medio de los combates. Velásquez señaló que las tropas continuarán con el apoyo humanitario.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion