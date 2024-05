Estos son los compromisos pactados para mejorar la atención en salud de los docentes de Norte de Santander

Intención de ayudar, pero siendo realistas

Javier Prieto, gerente de la ESE Imsalud en Cúcuta, sostuvo que, si bien es cierto que tienen la intención de vincularse al nuevo sistema de salud del magisterio, deben ser realistas con que aún no cuentan con todas las condiciones solicitadas por los maestros que son casi pacientes “VIP”.

“Nosotros tenemos una red pública que brinda el servicio con la mejor calidad y estamos buscando la mejor oportunidad para los usuarios, pero no tenemos esos tiempos y horarios que nos piden, ni esa atención VIP, porque nosotros no sabemos a qué se comprometió el Gobierno y Fecode, entonces no podemos decirles que ya les tenemos un doctor exclusivo para los docentes o consultorios especiales, queremos ayudar, pero por ahora con lo que tenemos”, dijo Prieto.

Comentó que aún hay muchas cosas en el aire, porque el magisterio requiere de una atención especial, pero estos procesos demandan tiempo y una buena contratación para contar con los recursos que permitan avanzar en la adecuación de todas las ESE.

Por su parte, Hernando José Mora, gerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM), indicó que también tienen la intención y el compromiso de prestar un buen servicio a los docentes, destacando que, por ejemplo, cuentan con servicio de especialistas, laboratorios, diagnósticos y banco de sangre 24/7, por lo que, están articulando acciones para ser operadores de UCIS de Colombia y establecer un piso especial de atención para los maestros, entre otras acciones en favor del magisterio.

Se conoció que ya se está en contacto con las ESE del departamento para iniciar los procesos de contratación y brindar los servicios de salud a todos los docentes del departamento.

Operación de UCIS de Colombia

Norberto García, gerente de UCIS de Colombia, entidad encargada de atender a los maestros, reconoció que aunque han tenido varias dificultades con el nuevo modelo, la prestación de servicios sí se ha garantizado, destacando que, en la ciudad tienen una sede exclusiva con más de 20 consultorios VIP y cuentan con más de 15 especialidades y subespecialidades.

“No solo prestamos servicios de primer nivel, sino que tenemos unos equipos de última tecnología como radiología, ecografía, tomografías, adicional tenemos servicios de cuidados intensivos”, añadió.

Comentó que hay un equipo de 20 personas que están desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche atendiendo cada solicitud de los docentes.

Además, comentó que tienen convenios con la Clínica Medical Duarte y la Clínica Médica Quirúrgica, destacando que en esta semana podría concretarse el contrato con el HUEM, para mejorar la atención del magisterio.

