Catatumbo: la rica región de Norte de Santander a la que el abandono del Estado condenó a la violencia

Abandono del Estado abrió muchas heridas

Varias fuentes documentales y quienes han sufrido en carne propia la crudeza de años y años de conflicto en el Catatumbo coinciden en que el combustible de los grupos armados en esta zona del país no solo ha sido la coca y la explotación de recursos naturales, sino el abandono al que ha tenido sumido el Estado a sus municipios.

De ahí que algunos no son tan optimistas del Estado de Conmoción Interior que decretó el presidente Gustavo Petro, como una forma de ayudar a conjurar la grave crisis que se vive en esta subregión, pues consideran que en tres meses no se va a hacer lo que no se ha hecho y prometido en décadas.

Y es que, de acuerdo con el contexto sobre la historia de conflicto en el Catatumbo que ha reconstruido el Centro de Memoria Histórica, así como otros de los tantos diagnósticos que se conocen de la región, la falta de presencia estatal ha sido un arma letal empuñada en contra de las comunidades.

“Durante los años cuarenta, cincuenta y sesenta, en la zona baja del Catatumbo la gente no tenía cómo acceder a los bienes y a los servicios del Estado; esta era una región alejada de los principales centros urbanos que era vista solo por su importancia en la extracción de recursos, y por eso la presencia del Estado estaba dirigida únicamente a cuidar a las empresas petroleras y a sus beneficiarios, prestando muy poca atención a quienes habitaban allá”, dice la investigación del CNMH, lo que evidencia que el abandono no es de ahora.

Allí se advierte que: “Desde ese momento, muchas personas han sentido que el Estado está presente en la región cuando se trata de la explotación de recursos naturales, dejando de lado el bienestar de la gente, sin ofrecerle garantías para disfrutar de vías en buen estado y sus derechos a la educación, la salud y el trabajo”.

Es por esa razón que la organización comunal y campesina, a través, primero de las Juntas de Acción Comunal, y posteriormente de cooperativas y asociaciones, tuvo que convertirse en esa figura que empezó a suplir el vacío del Estado y satisfacer las necesidades de las comunidades, como el arreglo de escuelas, la construcción de puentes y el mejoramiento de vías y caminos.

Eso, paradójicamente, transformó los liderazgos sociales en blanco de los violentos. La primera gran marcha campesina convocada por las JAC en 1985, para exigir los derechos de los catatumberos, y que posteriormente le dio paso al Paro del Nororiente, en 1987, terminó por estigmatizar al pueblo, señalado de ser auspiciado por las guerrillas.

“(…) poco a poco nos fuimos dando cuenta de que estábamos en riesgo, porque a esas grandes manifestaciones le siguieron el miedo, la muerte y el silenciamiento. Fueron años de represión, así los evocamos”, dice uno de los testimonios recogido en el libro ‘Catatumbo: memorias de vida y dignidad’.

Muestra de que el abandono persiste son las siguientes cifras que entregó el gobierno Petro en junio del año pasado:

- Para el año 2022 la subregión se ubicó como la octava con menor cobertura en salud rural, entre las 16 zonas PDET del país.

-En ese mismo año, Catatumbo estaba en el puesto 12, de 16, respecto a la cobertura neta de educación básica secundaria, con un 66%.

- La tasa de mortalidad por desnutrición por cada 100.000 menores de 5 años para 2021 fue de 45,30, con un incremento frente a 2020 del 13,85%, ubicando a la subregión como la segunda con la tasa más alta.

La falta de proyectos productivos, pero también las malas condiciones de las vías para sacar los productos a los centros poblados y la falta de garantías para los campesinos llevó a que cientos de familias terminaran volcándose hacia los cultivos ilícitos, como principal fuente de sustento para sus hogares.

Y es que, irónicamente, después de ser considerada la despensa agrícola de Norte de Santander durante los años sesenta y setenta, el abandono y la falta de apoyo al campesino terminaron por abrirles camino a las economías ilícitas.

“La hoja llegó a la región a finales de los años 80 por La Gabarra, pero tuvo su momento de apogeo a partir de los 90, cuando empezó a expandirse hacia otros municipios. Este cultivo tuvo buena acogida entre los campesinos por las facilidades en la producción y comercialización, pero sobre todo porque las ganancias eran mucho más competitivas que las de los cultivos del pancoger. El Catatumbo ya padecía de una economía agrícola local débil, provocada por la mala infraestructura que no daba las condiciones para sacar los productos a la venta; además, una crisis económica agudizada, entre otras, por la salida de Ecopetrol, fuente de empleo, de la región en 1992, y la implementación de políticas de apertura que afectaron al campesinado”, dijo la Comisión de la Verdad en el informe ‘Las verdades y luchas que cuentan las voces del Catatumbo’.

No obstante, por años, la respuesta a estos vacíos ha sido mucho más militar que social, como coinciden varias investigaciones y estudios.

“Ante las dificultades de respuesta por parte del nivel local de gobierno para atender las necesidades más apremiantes de la comunidad, la intervención de niveles superiores del Estado no ha traído mejoras sustanciales: esta ha generado no solo promesas incumplidas, sino que ha profundizado la visión obtusa de que el fortalecimiento del Gobierno se da únicamente a través de medidas policivas y militares”, concluyó la FIP en el informe sobre ‘Recursos y retos para el postconflicto en la región Norte de Santander’.

De hecho, la Fuerza Pública tiene su propio capítulo en esta larga e interminable historia del conflicto en el Catatumbo, con la aparición de las ejecuciones extrajudiciales o también conocidas como ‘falsos positivos’, que terminaron con la vida de campesinos inocentes, con el fin de presentar resultados operacionales.

Oportunidades perdidas

Pero una muestra de que el Catatumbo pareciera resignado a la violencia y el ostracismo por parte del Estado son las oportunidades que ha tenido para darle un giro a su historia y ser esa región próspera y tranquila con la que sueñan sus habitantes, y que se han desvanecido.

Una de esas primeras esperanzas llegó con la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, que no solo conllevó la desmovilización de una de las guerrillas más fuertes en el territorio, sino que contempló apuestas ambiciosas como la esperada Reforma Rural Integral, ligada a la ejecución de un programa de sustitución de cultivos ilícitos, en un departamento con 24.831 hectáreas de hoja de coca sembradas para ese momento.

Pero, así como la ilusión floreció, pronto se esfumó, puesto que no solo empezaron a incumplirse las promesas, sino que la violencia se ensañó contra los firmantes de paz y mientras tanto el eterno vacío del Estado en la zona permitió que otros grupos como el Eln y las bandas criminales dedicadas al narcotráfico y las economías ilegales coparan los espacios que dejaron las Farc, al tiempo que una disidencia de la desaparecida guerrilla comenzara a armarse de nuevo.

Tras ocho años desde que empezó a implementarse lo pactado en La Habana las cifras no son nada alentadoras, y de acuerdo con el más reciente informe de seguimiento a la ejecución de los recursos de la paz, elaborado por la Contraloría General de la República, “el Estado no ha respondido con la debida celeridad y efectividad”.

En el documento se concluye que, pese a que se asignaron recursos para la implementación del Acuerdo, no se han logrado cambios estructurales en las regiones y zonas rurales del país, ni siquiera en los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Otra oportunidad de oro perdida fue la crisis que enfrentó el negocio de la coca (2022-2023), y que, en lugar de acelerar la prometida sustitución, lo que trajo consigo fue una crisis humanitaria que por poco termina en un nuevo paro campesino, pues mientras las familias cultivadoras comenzaban a morir de hambre, las respuestas estatales seguían sin llegar.

Algunos confiaron en que la promesa que hizo el presidente Gustavo Petro en agosto de 2022, en El Tarra, de que el Catatumbo pasaría de ser el primer lugar de exportación de cocaína en el mundo para convertirse en la capital nacional de la paz, sería finalmente una realidad, pero dos años después eso no se cumplió.

Es por eso que algunos lamentan que este haya sido el desenlace y que en el lugar de haberse dado la transformación de esta zona, hoy sus comunidades estén otras vez confinadas y desplazadas por el fuego de las balas.

“Esa era la oportunidad del Gobierno Nacional para empezar a desarrollar unos proyectos de gran envergadura y sustituir los cultivos ilícitos, teniendo en cuenta, además, que las organizaciones armadas en el territorio estaban en un cese al fuego. Es decir que se podían ejercer grandes obras en el territorio y no se aprovechó”, cuestionó Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

Dijo que desde hace más de dos años hay unas promesas que llenan de ilusión a los catatumberos, pero que no se han traducido en realidad como la Universidad del Catatumbo, la troncal del Catatumbo y otras como el Tren del Catatumbo que parecieran ser solo un sueño.

“Hasta que estas obras importantes no se vean, la comunidad no va a empezar a ver diferente la realidad del territorio”, dijo

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, explica que esta oportunidad perdida es una muestra de que el Estado colombiano es “extremadamente lento” y que pareciera estar diseñado para ser ineficiente.

“Tememos un modelo muy centralizado para la toma de decisiones y la poca descentralización que tenemos está intermediada por políticos. Esos políticos gestionan fondos para las regiones, se quedan con una parte para generar su capital político y a la región le queda muy poquito”, planteó Bonilla.

Hoy, en lugar de sustitución, las hectáreas de cultivos de coca que se registraron en los municipios del Catatumbo, según el reporte para 2023 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) llegan a 43.178, y lejos de un programa que permita reemplazar esta economías, hay unos grupos armados más fortalecidos que siguen imponiendo su ley alrededor de este negocio, mientras las comunidades intentan salvar su vida y subsistir en medio de la persistencia del abandono estatal.

