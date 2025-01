Hijos de Shakira debutan en la música: Sasha canta y Milan toca la batería

La cantante barranquillera Shakira es toda una madre orgullosa. La intérprete que durante años ha estado en la cúspide del éxito, siendo una de las artistas más influyentes del mundo, heredó la vena artística a sus dos hijos, quienes ahora emprenden un proyecto musical.

Milan (11 años) y Sasha (9 años) son el fruto de su relación con Gerard Piqué, el exfutbolista español del que se separó en medio de rumores de infidelidad.

Lea aquí: Nevado del Tolima: este es el listado de recomendaciones y operadores legales autorizados

Un año después de la mediática separación, Shakira se instaló junto a los pequeños en Miami, ciudad en la que ha logrado volver a expandir su carrera y que le permite estar más conectada con la industria.

Si bien la intérprete de ‘Antología’ está próxima a iniciar su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, no lo hace sola pues al parecer sus hijos hacen parte de las decisiones que toma como artista.

En las últimas horas Shakira compartió una noticia que llenó de emoción a sus fanáticos. “Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha”, escribió la barranquillera junto a una foto de los dos niños. Y agregó: “‘The One’ Sasha cantando y Milan en la batería y en ‘Its all for you’ Milan cantando junto con otros jóvenes talentos”, escribió la barranquillera.

Conozca: Conmoción Interior por crisis en el Catatumbo, ¿el comodín del Gobierno para buscar más plata?

El link compartido a través de sus historias de Instagram remite a un álbum de Spotify llamado ‘Let it beat’ compuesto de 12 canciones en inglés: All for you (con la voz de Sasha). What Happened?, It’s Alright, The One, Otra Era, Mad Avenue, Bitter Better, Clouds, Leave the Light On, This is Goodbye, Quiero tu amor y A good day.

Shakira se mudó a México

La mundialmente reconocida cantante colombiana Shakira tomó una importante decisión personal y estratégica: trasladarse temporalmente de su residencia en Miami a México. Según reveló la artista en una entrevista con un medio brasileño, este cambio responde a la necesidad de encontrar un lugar adecuado para los ensayos de su próxima gira mundial, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

“En Miami no encontré un espacio que cumpliera con las condiciones necesarias, pero en México hallé justo lo que necesitábamos”, comentó la barranquillera. Este movimiento no solo resalta su compromiso con ofrecer un espectáculo de calidad, sino también su conexión con el público mexicano, a quien siempre ha expresado su cariño.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion