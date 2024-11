Senador Alejandro Carlos Chacón anuncia el inicio de “una revolución” en el Partido Liberal

‘Nace una revolución’

Pero, tal vez, uno de los hechos que más llamó la atención fue el mensaje que, a través de sus redes sociales, envió el senador nortesantandereano sobre lo que vendrá después de la accidentada convención nacional.

“Nace hoy la gran revolución contra la hegemonía de la oligarquía liberal, inspirada en los ideales de Luis Carlos Galán y Jorge Eliécer Gaitán”, escribió.

Al ser consultado sobre el alcance de su anuncio, Chacón explicó que de lo que se trata es de alzar la voz y seguir poniendo sobre la mesa las grandes discusiones que tiene que dar el partido.

“Que se reconozca la presencia y la posibilidad de las bases del partido de participar. Que la sociedad civil, los movimientos sociales que tenga el partido, tengan asiento en la dirección. Que vuelva otra vez un partido más de la gente que de los congresistas y de la dirigencia”, planteó.

En ese sentido, aseguró que los cuestionamientos que está planteando no tienen que ver con su derrota, pues desde un principio sabían que ganar no iba a ser fácil.

“Sabíamos que nos enfrentábamos contra el mundo y contra un faraón. Nosotros queríamos era alzar la voz. Llevamos años, décadas, con un partido adormecido, y en estos momentos está cada vez más deteriorado el Partido Liberal y sobre todo sus batallas y sus luchas”, agregó.

Además, señaló que el liberalismo es actualmente una colectividad que está defendiendo más a los ricos que a la gente pobre y “esa no es la esencia del Partido Liberal. Pero eso no se iba a evidenciar si nosotros no nos inscribíamos. Nunca la gente iba a entender eso que vio el país. Necesitábamos que el país supiera lo que estaba pasando”.

Alejandro Carlos Chacón anunció que en adelante emprenderán un trabajo por las regiones, para recuperar y revivir ese partido de las bases, pues aseguró que hoy hay más liberalismo que partido y debe ser lo contrario.

“Queremos hacerles un llamado a los liberales, a concejales, ediles, que saben que lo que estamos diciendo es cierto. Muchos de los congresistas que se pararon en frente (en la tarima) lo hicieron atemorizados por los avales, por el s de los avales, que es parte de esa lucha que queremos dar. Eso es lo que estamos luchando internamente y nuestra causa es justa. La causa de ellos no”, señaló.

Y reiteró que es necesario que alguien alce la voz frente a lo que viene pasando, puesto que no todos se pueden terminar yendo del Partido Liberal. “No podemos pretender que los últimos que quedamos nos saquen del Partido Liberal”.

