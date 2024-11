Nos está destruyendo el país: Gaviria no se guardó nada contra Petro y dijo que su gobierno es de los “más flojos”

Pasadas menos de 24 horas de su reelección por otros dos años como director único del Partido Liberal, este viernes desde Cartagena –donde se desarrolla la accidentada convención de la colectividad–, el expresidente César Gaviria se despachó en contra del presidente Gustavo Petro. El exmandatario no solo hizo un crudo balance de su Gobierno, sino que lo calificó como “un cambio para el mal del país”, llegando a advertir que “está destruyendo” Colombia.

Las declaraciones de Gaviria se dan horas después de que Petro se pronunció sobre la convención, reclamó indirectamente que “no hay partido”, que hay “luchas de intereses personales” e incluso, instó a las fuerzas políticas democráticas a “rehacerse”.

Frente a ello, el expresidente reveló hoy el contenido de la declaración, ratificando que ya no hay cercanía alguna con Petro y que en lo personal no hablan desde 2022, poco después de que el hoy jefe de Estado ganara la elección presidencial.

Lea aquí: Colegio de Cúcuta, el mejor del país contra la prevención de sustancias psicoactivas

“Desde 2022, el país ha soportado lo que, sin duda, será considerado uno de los gobiernos más flojos y difíciles de entender de nuestra historia. Tras dos años de Gobierno, el presidente ha mostrado su incapacidad para gestionar las dificultades actuales, y en su afán por imponer su visión, ha desconocido el orden constitucional, ha desacatado los fallos judiciales, ha irrespetado el Estado de derecho, y ha ignorado las decisiones que se generan en pilares fundamentales de nuestra democracia”, manifestó Gaviria.

En esa línea, señaló que los dirigentes políticos no pueden quedarse callados ante este tipo de “autoritarismos”, sin importar de dónde vengan. “El presidente Petro ha instaurado el desgobierno en aras de acrecentar su poder personal y favorecer al clan que lo rodea. Yo no pienso que en sus actuaciones haya mala fe. Estoy seguro que él quiere lo mejor para Colombia, pero infortunadamente no sabe cómo hacerlo”, agregó.

Según Gaviria, Petro usa una retórica “pseudo-democrática” para encubrir actitudes y decisiones que calificó de autoritarias, empleando para ello una narrativa de igualdad y progresismo, y apropiándose además de las ideas liberales de la Revolución en marcha. “En realidad busca retroceder al país a aquellas épocas en que los derechos eran privilegios para los amigos del Ejecutivo”.

Entérese: Expresidente César Gaviria fue reelegido en la dirección del Partido Liberal

En su andanada, el expresidente llegó a decir que, si bien Petro habla de cambio, “hemos cambiado para mal. Está destruyendo el sistema de salud, lo cual perjudica sin remedio a los más pobres y a centenares de miles de la clase media. Ha deteriorado los sectores productivos que generan empleo para los más necesitados. Ha roto los principios sagrados de la democracia, como el respeto a la independencia de la justicia y la libertad de prensa, solo para satisfacer sus objetivos personales”.

Gaviria –quien insistió en que el jefe de Estado “ha osado intentar menoscabar las instituciones”– declaró que Petro “nos está destruyendo el país” y señaló que en la búsqueda de la “paz total” ha entregado amplias porciones del territorio nacional a organizaciones criminales, dejando desprotegida a la población civil.

“Este gobierno no tiene ni la experiencia, ni la capacidad para desarrollar una estrategia de paz, hemos perdido el control territorial y resulta preocupante la desconexión entre las ideas de paz y la cruda realidad que afronta el país, donde los victimarios se apropian de las tierras de los más desprotegidos, en acciones que dejan en entredicho las negociaciones que dejan más favorecidos a los terratenientes y los despojadores”, precisó.

Inclusive, Gaviria se refirió a lo dicho por el mandatario alrededor de que “no lo dejan gobernar” y dijo que es él mismo quien ha instaurado el mal gobierno, generando conflicto, inestabilidad y “caos a diario”. Además, cuestionó los ataques de Petro contra las instituciones.

Conozca: ‘Laisa’ volvió a casa, pero en Cúcuta parece que nadie la recuerda

“Ataca la independencia de la justicia, descalifica a los medios de información y no soporta la existencia de órganos autónomos en un sistema de separación de poderes. Llama ‘golpe blando’ cualquier decisión de un órgano judicial o independiente. Con esto reafirma su talante antidemocrático”, indicó el jefe liberal, quien aseguró que detrás de la retórica del golpe blando Petro reafirma y oculta su carácter autoritario y su “sistemática” violación de la Constitución.

Gaviria remató su discurso indicando que, una vez concluya el periodo del “gobierno del cambio” y “millones de colombianos salgan de la pesadilla”, sus actos “arbitrarios e inconstitucionales” desaparecerán de la legislación como cuando se deshace un castillo de naipes.

“A mi generación, López nos enseñó a pensar, y Galán a actuar basados en conductas éticas. Aprendimos de ellos a rechazar las imposiciones, los cultos a la personalidad y los dogmatismos. Hemos luchado por el libre examen, el pluralismo, el derecho a disentir y por nunca decirle al rey lo que quiere oír”, concluyó.

Por último, Gaviria ratificó que el Partido Liberal es opositor al presidente y anunció que darán la batalla para que la democracia colombiana no pierda su rumbo, prevalezca el Estado de derecho, se acaten las decisiones judiciales y se defienda la democracia.

“¡Sigamos adelante!, con más fuerza que nunca, con esperanza, por una Colombia justa, equitativa y democrática, que nos mantenga dentro del Estado de derecho y fuera de los caprichos corruptos e inconstitucionales que nos quieren imponer”, puntualizó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion