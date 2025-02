Liberales en independencia, una decisión que agitó el partido, pero que muchos esperaban

El martes en la tarde, mientras los congresistas escuchaban en plenaria al Gobierno Nacional justificar la declaratoria de Conmoción Interior ante la grave situación de violencia en el Catatumbo, el expresidente César Gaviria y jefe único del Partido Liberal le propinaba una nueva estocada al presidente Gustavo Petro, al confirmar el salto de esa colectividad a la orilla de los independientes.

La decisión, que tomó por sorpresa a más de un integrante de la bancada que no comulga con las ideas del exmandatario, se confirmó, además, unas cuantas horas después de que Estados Unidos amenazara con revocar las visas a funcionarios del gobierno Petro, su familia y miembros de los partidos que lo respaldan.

“Ante la gravedad de los acontecimientos recientes que afectan al país, el Partido Liberal Colombiano, bajo mi dirección como presidente único, considera necesario expresar nuestra postura de manera clara y contundente. La crisis en el Catatumbo, las tensiones en las relaciones con los Estados Unidos, los escándalos de corrupción y la falta de gobernabilidad han puesto en riesgo el bienestar y la seguridad de los colombianos. Estos hechos son reflejo de una preocupante descomposición institucional que no podemos ignorar”, manifestó Gaviria en una declaración.

La molestia de los liberales no se hizo esperar, pero no precisamente por el cambio de postura, pues muchos ya venían asumiendo de manera individual su independencia ante el Ejecutivo, sino por la forma en la que procedió Gaviria, toda vez que la decisión no fue ni concertada ni comunicada previamente a la bancada.

“A nosotros no nos cambia nada en la práctica del Congreso de la República, pero en cambio sí deja mucho que desear la manera cómo se maneja el Partido Liberal en cabeza del presidente César Gaviria. Que los congresistas de la bancada nos tengamos que enterar por un trino es una cosa vergonzosa, es un manejo muy pobre”, manifestó el representante Juan Carlos Losada.

Sin embargo, horas después, el mismo representante Losada reconoció que si bien no comparte la forma de actuar del jefe único del liberalismo, la declaratoria de independencia es lo correcto, toda vez que considera que el llamado gobierno del cambio está llevando al país por una senda peligrosa tanto en lo político como en lo económico, además de la delicada improvisación en los temas de seguridad y relaciones diplomáticas.

“En mi caso personal, esta declaratoria no cambia en nada mi manera de actuar, puesto que la independencia la vengo ejerciendo desde el día uno del Gobierno. Apoyo lo que vale la pena y voto en contra de lo que considero nocivo para el país”, planteó.