Efraín Cepeda, el 'Jefe de la banda' que tumbaría las reformas en el país

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, siguió sumando diferencias con el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre las acciones de su gobierno y que en el momento están centradas en la conmoción interior y las reformas.



Este miércoles al hacer referencia a un señalamiento del mandatario nacional que dijo que Cepeda “el jefe de la banda” que ha archivado las iniciativas legislativas oficiales en el Congreso, el dignatario del Senado no dudo en seguir la idea de Petro e ir más allá. “Si es ser jefe de la banda para hundir las reformas que no le convienen al país, pues sí, seré el jefe de la banda para hundirlas”, declaró.



Cepeda defendió nuevamente la “independencia” del Legislativo y su autonomía para aprobar o archivar proyectos de ley, y habló sobre algunas de las reformas sociales impulsadas por el Gobierno y que serán estudiadas en el nuevo periodo de sesiones ordinarias, el cual comenzará el próximo 16 de febrero.

Lea aquí: Congresistas de Norte de Santander encabezan comisión que analizará la declaratoria de Conmoción Interior

De esas reformas las que están pendientes de seguir votándose en el Senado desde marzo son la reforma laboral y se espera que la de salud, la cual se retomará en la plenaria de la Cámara de Representantes.



“Yo he defendido y sigo defendiendo, desde la Presidencia del Congreso, que hay tres poderes públicos independientes; que el Congreso es absolutamente independiente, como rama del poder público, no es notario de los proyectos, y mientras lleguen iniciativas ideologizadas y sin margen de concertación las vamos a votar negativamente y las vamos a hundir, como ha sucedido con varias de ellas”, indicó.



“Es una reforma laboral para destruir empleo y para aumentar la informalidad. Siempre piensan en ese menosprecio a las grandes empresas y no se dan cuenta que el tejido empresarial del país, el 90 por ciento que son micro y pequeñas empresas, son las primeras que van a recibir el golpe”, aseguró el Presidente del Congreso.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion