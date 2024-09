Los detalles revelados con las dos nuevas capturas por el asesinato del veedor Jaime Vásquez

Hace diez días, en el perfil de la red social X (antes Twitter) del general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, se publicó una noticia que pasó casi desapercibida. Solo unas cuantas personas y medios de comunicación le pusieron atención y la replicaron, pero no se le dio la trascendencia debida.

Se trató de las capturas de Gustavo Alexander Corredor Torres, alias El Enano; y Linda Yesbel Araque Cárdenas, conocida como Yoqui, señalados de ser coautores del asesinato del veedor ciudadano Jaime Alonso Vásquez Giraldo, ocurrido el 14 de abril, en un local de venta de pasteles, en el barrio Riviera de Cúcuta.

Según las autoridades, ambos tuvieron participación directa e importante en el crimen, puesto que la mujer, de 28 años, fue la que acompañó en la moto al presunto sicario Alejandro José Arias Alejos, alias Pure o El Cojo, quien le disparó en repetidas oportunidades a Vásquez Giraldo, mientras que Gustavo Corredor fue uno de los que siguió al abogado desde que salió de su apartamento, en Ceiba II, hasta el local donde lo mataron.

Toda la complicidad de esta pareja quedó grabada en videos de varias cámaras de seguridad que los investigadores vienen analizando desde el mismo día del hecho.

Y gracias a esas imágenes y al resto del material probatorio que hoy está en manos de la Fiscalía, es que los hombres de la Dijín que investigan este homicidio han podido ir armando el ‘rompecabezas’ criminal para establecer quiénes están detrás de la muerte del veedor ciudadano.

Además, han logrado establecer que por lo menos 10 personas estarían vinculadas a este crimen que estremeció a la ciudad, teniendo así los primeros indicios de quiénes lo ordenaron, puesto que según una fuente extraoficial, “no es una sola persona, hay complicidad de varias”.

A lo anterior se suma que ya estaría comprobado que el homicidio de Jaime Vásquez se dio por la gran cantidad de denuncias que hizo por la red social Facebook y porque habría puesto en conocimiento de la Fiscalía todo ese entramado de corrupción que siempre habló.

“Los hechos por los cuales fue asesinado el señor Jaime Alonso Vásquez, quien era abogado analítico y veedor social, que ejercía como periodista y tenía un canal en redes sociales, hacía muchas investigaciones y denuncias públicas por temas de corrupción, por esta razón se había vuelto una molestia para muchas personas y es así que deciden asesinarlo, contratando a un grupo ilegal denominado Los AK47, que es una célula del Tren de Aragua”, afirmó el fiscal en las audiencias concentradas contra El Enano y Yoqui.

Según se ha conocido, la Fiscalía va tan avanzada en la recolección de material probatorio, que quienes dieron la orden y pagaron por el homicidio han tratado de asesinar a los testigos claves que tiene el ente acusador y también han buscado la forma de entorpecer el trabajo de los investigadores, por ello es que amenazaron al primer fiscal del caso y a la jueza que envió a la cárcel a El Cojo, pero pese a todo esto, el proceso sigue adelante.

Además, el poder de los que dieron la orden del crimen es tan grande, que parte de la información que ha recopilado la Fiscalía ha sido filtrada, por eso todo lo están manejando sigilosa y directamente en Bogotá.

El rastro de El Enano

Aunque las autoridades judiciales pudieron capturar rápidamente al presunto sicario, alias El Cojo o El Chueco, quien haría parte de la banda criminal Los AK47 y que disparó contra el veedor ciudadano, los investigadores no se quedaron quietos con eso y han seguido indagando, analizando los videos de 66 cámaras de seguridad y hasta usando herramientas tecnológicas.

Ya con Alejandro Arias Alejos detenido en un calabozo del pabellón de máxima seguridad en La Picota y sin querer colaborarles a las autoridades judiciales, los sabuesos de la Dijín salieron a la caza de quienes serían sus cómplices, logrando identificar plenamente a Gustavo Corredor y Linda Araque Cárdenas.

Conocido como El Enano, este hombre de 27 años, según se escuchó en las audiencias concentradas, fue quien siguió a Jaime Vásquez desde las 6:30 de la mañana, cuando salió de su apartamento, ubicado en la calle 6AN con avenida 1E, del barrio Ceiba II.

“Gustavo Corredor se movilizaba en un carro Chevrolet Optra de color gris y placas venezolanas. En las cámaras de seguridad se observa cuando le hace seguimiento a la víctima. Es más, en una de las cámaras se ve cuando él entra a la iglesia, detrás de Jaime Vásquez, sin despertar alguna sospecha”, sostuvo una fuente extraoficial.

Y es que ese domingo 14 de abril cuando mataron al veedor, él salió de su apartamento, se subió a su camioneta y se dirigió directamente a misa en la iglesia Santo Domingo Sabio, que está a dos cuadras de donde residía, como lo hacía cada ocho días.

Tras una hora del oficio religioso, Jaime Alonso salió del templo, volvió a subirse a su vehículo y sin darse cuenta de que Corredor estaba detrás de él, arrancó con rumbo al local de venta de pasteles que casi siempre visitaba y donde concretaron su muerte.

Durante la audiencia de medida de aseguramiento la Fiscalía argumentó que, “en los videos se visualiza un automóvil que siempre va siguiendo a la víctima después de que sale de la iglesia y se dirige al establecimiento de pasteles. Incluso, en uno de los videos se ve cuando aparecen los sicarios en la moto y cómo el conductor del Chevrolet Optra les hace un cambio de luces, enviándoles una señal. Con esto, Gustavo les certifica que la víctima está dentro del local comercial”.

Con las imágenes, los investigadores también lograron establecer que luego del ataque, El Cojo y su acompañante, al igual que el carro que conducía Gustavo Corredor, huyeron por la misma ruta, hasta llegar a un punto del centro de Cúcuta.

Pero estas tres personas no fueron las únicas que estuvieron ese día, hubo más que iban en otros vehículos. Además, el asesinato del veedor no iba a ser en ese local de la Riviera, sino cuando saliera del edificio, antes de entrar a misa, pero por algunas circunstancias no lo lograron ejecutar en ese instante.

¿Pero de dónde salió Gustavo Corredor? Este hombre siempre ha tenido una vida criminal, aseguró una fuente. Durante algún tiempo permaneció alejado porque sintió que las autoridades le estaban siguiendo el rastro, aunque dos semanas antes del homicidio de Jaime Vásquez decidió volver al ruedo.

La primera misión que le asignaron Los AK47 fue que comenzara a controlar parte del centro y de la Zona Industrial de Cúcuta para el cobro de las extorsiones y luego le dijeron que participara en el asesinato del veedor.

Yoqui: una asesina profesional

Mientras que El Enano se encargó del seguimiento, a Linda Araque le correspondió el papel de acompañante del pistolero Alejandro Arias, por si algo llegaba a fallar, ella actuara. La mujer iba en la moto con él, cuando ejecutó el crimen y luego manejó el vehículo durante el escape, como lo registran los videos que tiene la Fiscalía.

Pero esta mujer no es una simple parrillera o motociclista, las autoridades han podido establecer que estaría inmersa en varios procesos penales por asesinatos y tentativas de homicidio en el área metropolitana de Cúcuta.

“Ella, además de hacerle inteligencia a las víctimas, también se encargaba de matar, está al servicio de Los AK47 o de quién la buscara y le pagara. Goza del aprecio de Saúl, por eso es que nadie la puede tocar, quien lo intente, sabe que se muere”, comentó otra fuente extraoficial.

Linda Araque estuvo en prisión pagando una condena por homicidio y el 15 de marzo salió en libertad, para seguir delinquiendo.

Después de participar en el homicidio de Vásquez Giraldo, esta mujer se fue por un tiempo para Venezuela para luego regresar a Colombia, escondiéndose por unas semanas en Bogotá. Después retornó a Cúcuta, donde no se quedaba en una misma vivienda y a veces viajaba a otros municipios cercanos, para evitar que la atraparan.

Tal era el plan de ella, que ya tenía pensado irse del país, al parecer, se marcharía la primera semana de octubre por el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Pero como la Fiscalía le estaba siguiendo el rastro, el pasado 20 de septiembre a Yoqui la capturaron cuando se encontraba cerca del parque Santander.

El historial de El Cojo

Cinco meses después de haber cometido este asesinato, las autoridades han logrado conocer más información sobre Alejandro José Arias Alejos. Uno de los datos que tienen es que estuvo delinquiendo en Venezuela.

Al parecer, en el vecino país tiene una orden de captura por su participación en el asesinato de dos policías, razón por la cual llegó huyendo a Cúcuta, donde se contactó con varias bandas y una de las que le dio poder fue la de Los Lobo, porque al ser capturados Harold Rubén Prieto Lobo, alias Uzi, y su primo, Horman Javier Lobo Duarte, El Cojo quedó como cabecilla.

Además, con la alianza que el año pasado hicieron Los Lobo; Ever Carreño, alias Porras; Jhoswar Saúl Hernández Sanabria, líder de Los AK47; El Cojo logró hacerse más fuerte y fue por eso que Saúl decidió que se viniera a delinquir con él.

Según algunas fuentes de inteligencia, Alejandro Arias tenía a cargo el ajuste de cuentas y control de territorio en sectores zonas como Carora, El Páramo y Contento, para cobrar extorsiones y comercializar drogas, pero a principio de este año le dijeron que debía tomar las riendas de varias ollas en Los Patios.

Fue así como El Cojo comenzó a ganarse el respeto de esas organizaciones criminales y como ya había participado en otros homicidios en el área metropolitana de Cúcuta, lo contrataron para que ejecutara el homicidio del veedor.

Lo engañaron

Pero cuando le dijeron que se encargara de ese crimen, según versiones extraoficiales, a El Cojo no le contaron de quién se trataba, porque no querían pagarle el dinero que hubiese cobrado por ejecutarlo.

Al parecer, le dijeron que era una persona sin importancia, que se había vuelto una molestia para algunos personajes en la ciudad y su área metropolitana, por ello solo le dieron una pequeña suma de dinero.

Y toda la ejecución del macabro plan se orquestó una semana antes con quienes lo tendrían que hacer, pero la muerte de Jaime Vásquez ya había sido decidida un mes antes, por aquellos que sentían que el veedor les estaba haciendo mucho daño, hablando por redes sociales y con la Fiscalía.

Este sicario solo se enteró de quien era su víctima, luego de dispararle y que por redes sociales y medios de comunicación se difundió la noticia del ataque mortal contra Jaime Vásquez, un personaje muy conocido en la sociedad cucuteña. Ante eso, Arias Alejos es escondió en Bucaramanga, donde un hermano, pero hasta le llegaron los investigadores y lo capturaron.

“Lo que nos ayudó a saber que él fue el sicario, fueron sus características, porque es zurdo y además tiene un problema en una pierna, así como la camiseta que llevaba puesta, pues eso no es muy común. Fuentes humanas nos ayudaron a saber todo sobre él”, fue lo que comentó una fuente judicial cuando se dio la captura de El Cojo.

Y en medio de este entramado criminal, Saúl, quien está preso en una cárcel venezolana, no se habría enterado de nada, solo hasta que se conoció la noticia del hecho, lo que habría provocado una rencilla interna, pues quiere decir que a él lo dejaron por fuera del negocio.

Por ahora resta esperar el rumbo de la investigación para ver si las autoridades logran identificar al resto de personas que participaron y si llegan hasta quienes pagaron por el asesinato de Jaime Vásquez.

