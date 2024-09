¿Y ahora? En incertidumbre legal quedó el presupuesto en el Congreso

La puja política entre el gobierno y varios sectores del Congreso en cabeza de la oposición en que se convirtió la discusión del presupuesto general de la Nación para 2025, entró en una incertidumbre legal que nunca antes se había visto en la discusión de una ley de este tipo.



El proyecto que en consideración de la oposición y otros sectores está desfinanciado, pero que en concepto del gobierno no lo es porque para eso se presentó la reforma tributaria o ley de financiamiento, tuvo una jornada muy controvertida en la sesión de las comisiones tercer y cuartas del Senado y la Cámara, las cuales tras más de cinco horas de discusión no pudieron aprobar el monto del proyecto.

Lea: Petro advierte que proyecto de presupuesto saldrá por decreto si no lo aprueba el Congreso

Como la de este miércoles iba ser la última sesión de la semana, se espera que fuera aprobado el monto de los $523 billones que es la propuesta del gobierno, pero ante la imposibilidad de tener los votos, se tuvo volver a citar para mañana, aunque podrían esperar, por reglamento del Congreso como máximo hasta el 15 de septiembre.



En la sesión se presentaron cuatro proposiciones. Una la de la senadora Angélica Lozano, quien pedía bajar el presupuesto a 499 billones, pero la misma si bien fue aprobada en las comisiones de Senado, en la cuarta de la Cámara fue negada, por lo que no fue aceptada. La norma de procedimiento indica que para ser aprobada tendrá que avalada por las cuatro comisiones.



La otra propuesta, la que tenía supuestamente la mayor acogida, la del presidente del Senado, Efraín Cepeda y más de 20 congresistas, tampoco fue aprobada, se hundió en la Comisión Tercera de la Cámara, aunque tenía los votos requeridos en el Senado.



Una propuesta más, la representante uribista Carlos Osorio de un monto de $491 billones tampoco pasó, por lo que en ese momento se puso en votación el monto con el que se presentó el proyecto por el gobierno que son $523 billones, esta tenía los votos en las comisiones de Cámara, pero en la tercera de Senado se hundió.



Pero en una situación muy particular, esa propuesta era una que presentó un congresista, pero no correspondió a la del Ministerio de Hacienda, la cual pese a que se discutió tampoco tuvo los votos para ser aprobado el monto. De inmediato se abrió una discusión sobre la suerte del presupuesto. Mientras que los sectores afines al gobierno decían que se negó bajar el monto, los contrarios resaltaban que sí tendrá que haber un ajuste a la baja por el gobierno.



“Logramos rechazar el monto inicial propuesto por Gustavo Petro del presupuesto para el 2025 que contemplaba la financiación a partir de una reforma tributaria inhumana, injusta con los colombianos. Una vez más, Gustavo Petro pretendía meterle la mano al bolsillo a los colombianos a quitarles la plata que les queda, precisamente para financiar el derroche del Gobierno Nacional”, dijo el senador uribista, Miguel Uribe.

Conozca: ¿Apelará Petro a la dictadura fiscal para sacar adelante su presupuesto de 2025?

Precisó además que “si el Gobierno quiere más plata para la inversión, que eche tijera, que corte gastos innecesarios, que no derroche más los recursos y los impuestos de los colombianos para pagar favores, comprar apoyos o nombrar amigos, que combata la corrupción y que sea eficiente. Esta es una decisión que le da esperanza al país porque demuestra que el Senado es independiente y así debería seguir siendo”, declaró.



Por su parte el presidente del Senado, Efraín Cepeda, manifestó que “habíamos pedido que discutiéramos el monto sin los 12 billones de la reforma tributaria para un monto de $511 pero el gobierno no accedió. Las comisiones económicas lo que dijeron es que no están dispuestas a votar una reforma tributaria a ciegas. Creo que el camino es la concertación, deduciendo los 12 millones de pesos, eso parece que al gobierno no le interesó. Yo esperaría que el gobierno reflexione que no puede poner al Congreso de la República, órgano independiente del poder público no lo puede poner a probar un presupuesto de 12 billones de pesos que se radicó hace 24 horas”.



La presidente de la Comisión Cuarta del Senado, Angélica Lozano, señaló que “tenemos dos plazos el domingo 15 de septiembre para ponernos de acuerdo en un monto. Para que haya una decisión se necesita que las cuatro comisiones digan lo mismo, por ejemplo que dijeran sí a 523 no pasó el Senado no apoya eso, que dijeran si a 499 no pasó, la Cámara no apoya”.



Explicó que “entonces hay dos caminos. No está escrito en la ley ni hay antecedentes, porque nunca ha pasado. Camino uno, volverlo a intentar de aquí al domingo y ponernos de acuerdo en un monto. Camino 2, seguir hasta la ponencia que se debe votar máximo el 25 de septiembre y ahí lograr un acuerdo”.



Para Lozano el gobierno si quiere expedir el presupuesto por decreto lo puede hacer el 21 de octubre si no hubo acuerdo, “es por eso que el decreto tiene que ser por el monto que salga de la ponencia de primer debate el 25 de septiembre. Cuál es el mensaje aquí? Lo que importa es Colombia, esto no es un tira y afloje, claramente nadie tiene los votos para imponerle al otro y el gobierno tiene que escuchar los argumentos. Tenemos que sincerar las cuentas con cuentas alegres infladas porque para gastar por supuesto billones de lista de mercado, pero ingresos para financiarlos es lo que hay poquitico. Entonces estamos en un limbo, nunca ha pasado, no hay antecedentes ni la ley es clara en lo que sigue. Luego tenemos que con toda responsabilidad ir a hacer una ponencia y lograr una cifra de acuerdo entre las cuatro comisiones”.

Detalles: Gustavo Petro vuelve a atizar la división con su teoría de golpe de Estado

Por el momento se volverán a reunir las comisiones económicas este jueves a las 9 de la mañana, cuando se sabrá si hay un corrección del monto de parte del gobierno y si los congresistas logran un acuerdo para un ajustes.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion