Gustavo Petro vuelve a atizar la división con su teoría de golpe de Estado

Una vez más, el presidente de la República, Gustavo Petro, agitó la tensión en el país, al insistir en que en su contra se quiere promover un “golpe de Estado”, razón por la cual empezó a convocar al pueblo colombiano, para defender lo que él considera es “una burla al voto popular”.

El argumento con el que intenta, esta vez, refrendar el respaldo ciudadano en las calles, es el concepto que entregó hace unas semanas el Consejo de Estado y en el que manifestó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sí es competente para continuar las investigaciones administrativas relacionadas con una probable violación a las reglas de financiación de la última campaña a la Presidencia de la República.

Aunque esta no es la primera vez que el CNE hace seguimiento a la financiación de una campaña presidencial y le pone la lupa a los informes de ingresos y gastos, por posibles irregularidades en los datos reportados, Petro insiste en que a él lo quieren destituir “sin haber cometido delito alguno, sin dolo alguno”.

“Mientras de un plumazo y contrario a la doctrina constitucional usada con todos los presidentes de Colombia, al deshacerse de un plumazo, en un concepto no vinculante, del fuero integral del actual presidente de Colombia, inició un golpe de estado a la colombiana (sic)”, escribió el presidente en su cuenta de X, su habitual tribuna para comunicarse.

En el mismo mensaje, el mandatario aseguró que con los votos de sus enemigos políticos, pretenden arrebatarle el cargo, primero, desde el Consejo Nacional Electoral y luego desde la Comisión de Acusaciones.

“La oligarquía colombiana que no se cansa de ordeñar el país y convertirlo en uno de los más desiguales y violentos del mundo, ha decidido acabar la poca democracia establecida en la Constitución de 1991 y romper sus reglas porque no se aguantan un presidente al lado del pueblo y no al lado de sus maniobras mafiosas y asesinas”, manifestó.

Ante lo que él considera es una arremetida por parte de sus opositores, Petro, de inmediato, convocó “a ese gigante dormido, al pueblo colombiano: a sus juventudes, a su campesinado, a sus trabajadores, a sus mujeres a movilizarse en las calles contra el golpe de Estado”.

A la convocatoria hecha por el jefe de Estado ya respondió la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que confirmó una movilización de las centrales obreras, en respaldo de Gustavo Petro, el próximo 19 de septiembre.