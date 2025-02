'Usted sigue aferrado al poder y necesita pelear para tener vigencia': Santos a Uribe

Durante este fin de semana no han parado el intercambio de mensajes entre críticas y polémicas entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santo

Uribe no paró de recordarle cómo Santos logró llegar a la Presidencia de la República: “Santos, guárdese su solidaridad llena de veneno y cinismo, el mismo que tuvo para traicionar las tesis con las que se le ayudó a elegir. No se le olvide que fue su contratista de su acuerdo con Farc, el que persiguió y puso preso a Álvaro Uribe Vélez”, dicta el comunicado del Centro Democrático emitido en la noche del domingo.

Otro de los temas polémicos fue el Plan Colombia, que Juan Manuel Santos aseguró que se cambió por Paz Colombia, pero no lo vieron así desde el Centro Democrático: “Señor Santos, usted sí acabó con el Plan Colombia. Miente nuevamente. El acuerdo de cooperación llamado Paz Colombia no se compara ni en duración, recursos y capacidades al Plan Colombia. Mientras el Plan Colombia logró casi 10.000 millones de dólares en ayudas, su acuerdo no llegó ni al 6% de eso y mientras el Plan Colombia duró 15 años, el suyo no fue más allá de dos”.

Tiempo después de que el Centro Democrático diera a conocer este comunicado, Álvaro Uribe publicó en su cuenta de X un mensaje en el que calificó a Santos de “cínico” y de ser parte de lo que ha llamado como el “Petro-Santismo”: “Nos engañó posando como el gran enemigo del Castro-Chavismo, después los utilizó para entregar el país a la Farc”.

“Usted lleva 14 años atacándome y calumniándome”

Ante las polémicas declaraciones, el expresidente Juan Manuel Santos respondió por medio de un video publicado en X. Durante ocho minutos, Santos se despachó con Uribe, señalando que sus mensajes están alejados de la realidad.

“Todos entendemos la presión y el desespero que debe estar sintiendo por sus problemas con la justicia y espero que pueda salir bien librado de semejante lío. Pero le ruego que no pretenda desviar la atención de su caso buscando peleas con calumnias y ataques infundados”, así inició el exmandatario.

Días atrás, Uribe aseguró que Colombia necesitaba un “gran acuerdo con Estados Unidos e Israel” para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico.

“Santos, Cepeda, las Farc, Cuba y Venezuela impidieron que tuviéramos la segunda fase del Plan Colombia. Se empezó a negociar con Santos de ministro, se firmó con el presidente Obama, tenía respaldo bipartidista y Santos, por atender a las presiones de los terroristas representados por Cepeda, no dejó que el Congreso la aprobara. ¿Cuándo va Santos a asumir su responsabilidad? Hoy estamos peor gracias a lo que dejó Santos, que ha empeorado el presidente Petro”, señaló Uribe.

Frente a este mensaje, Santos no dudó en desmentir lo comunicado, y aseguró que el Plan Colombia se transformó en “Paz Colombia” por iniciativa del expresidente Barack Obama.

