En medio de la guerra, altas cortes piden protección para jueces del Catatumbo

Luego de sostener una reunión por espacio de cuatro horas con más de 34 servidores del sistema judicial de municipios del Catatumbo, área metropolitana de Cúcuta y el departamento del Cesar, representantes de las altas cortes del país acordaron solicitar mayor protección a la Unidad Nacional de Protección para los jueces que así lo requieran.

En este sentido, Jorge Enrique Vallejo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, señaló que se está coordinando una reunión con la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, “para ver cómo concretamos algunos aspectos, unos relacionados con asuntos de carácter procesal, pero otros con el fin de mejorar las garantías de los funcionarios de la rama de justicia”.

“Queremos ver de qué manera la Unidad Nacional de Protección pueda considerar el llamado riesgo ordinario de un juez de la República, que existe y lo sabemos quienes hemos sido jueces, pero que en un momento extraordinario como el que vive el Catatumbo es más que necesario”, dijo Vallejo.

Esta medida fue una de las más requeridas durante la reunión, en la que también estuvieron presentes Luis Alberto Álvarez Parra; presidente del Consejo de Estado y Octavio Tejeiro, de la Corte Suprema de Justicia.

“Lo que tiene que ver con un juez de la República tiene que ver con todos. Ese mensaje es cierto y es poderoso, pero no es suficiente. Es necesario dar un paso hacia actividades concretas y es hacia allá a donde dirigiremos nuestras próximas acciones”, sostuvo Vallejo.

La administración de justicia no ha parado

Como en época de pandemia, la virtualidad y las tecnologías de la comunicación han sido las herramienta aliadas de los jueces del Catatumbo para seguir cumpliendo sus funciones a pesar del sonido de las balas, que han estremecido con mayor intensidad a la región en los últimos 26 días.

Luego de escuchar por cuatro horas a los jueces del Catatumbo, los representantes de las altas cortes no tuvieron sino palabras y mensajes de admiración hacia sus colegas, quienes a pesar de la crisis derivada de la alteración del orden público en esa región del país, no han dejado de administrar justicia un solo día.

En este sentido, Octavio Tejeiro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, tras conocer cómo a pesar de las adversidades la justicia ha seguido funcionando, hizo un llamado para que el país proteja a sus jueces.

“En medio de la reunión decíamos que el gran protector de los ciudadanos es el juez, pero a su vez la sociedad y el Estado deben arropar, proteger, preservar a sus jueces, defenderlos siempre para que puedan cumplir su función de defensa de los ciudadanos, de las instituciones y de los derechos de todas y de todos”, dijo.

Por su parte, Luis Alberto Álvarez Parra, máximo representante del Consejo de Estado, señaló que la labor de los jueces en el Catatumbo se constituye en un verdadero acto de resiliencia, por las difíciles condiciones en las que se desenvuelven.

“Escuchar el drama, las historias, la forma cómo se desarrolla la función judicial, nos obliga a inclinarnos ante tanta valentía y compromiso con la justicia de este país, que tiene en los jueces el baluarte más importante para mantener las instituciones y el Estado Social de Derecho”, destacó.

En consecuencia, y en la misma línea del presidente de la Corte Suprema, se unió al llamado para que la comunidad, las fuerzas militares y todo el Estado en su conjunto rodeen de garantías a los jueces. “Quizá es la última posibilidad que tiene este país de mantener sus instituciones”, señaló Álvarez Parra.

Luego de conocer el panorama, el máximo representante del Consejo de la Judicatura aseguró que se van con tareas muy concretas en temas de reorganización de de competencias, provisión de medios de seguridad y reglamentación de aspectos administrativos para facilitar esa tarea que vienen cumpliendo los servicios judiciales.

En el marco de este encuentro y en medio del contexto que la motivó, Vallejo recordó que este año se cumplirán 40 años de la toma al Palacio de Justicia, trágico evento que cobró la vida del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien alguna vez dijo que “la justicia no se arrodilla, no se desestima, no se amilana y no puede hacerlo porque cuando ello ocurra, el estado de derecho estará en peligro”.

