Financiación indebida, el fantasma que persigue al presidente Petro

Contradicciones que dejan dudas

Desde que el director de la UNP hizo público el intento del denominado zar del contrabando de introducir dineros ilícitos a la campaña presidencial, por medio de Benedetti, las versiones de los protagonistas del escándalo van y vienen, y hoy son más las dudas que las certezas de lo que realmente sucedió.

La tensión aumentó luego de que Augusto Rodríguez publicara un comunicado que acompañó con una foto entre el ahora jefe de despacho presidencial y Xavier Vendrell, en el Palacio de Nariño, antes de ingresar al consejo de ministros de la semana pasada.

En el documento, Rodríguez reconstruye los hechos que rodearon la intención de Marín Buitrago y menciona que, durante una conversación sostenida con Vendrell, para comunicarle la indicación “perentoria” que le entregó Petro de devolver el dinero que quería aportar Papá Pitufo, el español le comentó que había visto a esta persona en un evento masivo de colombianos que se desarrolló en España en enero de 2022, como parte de la agenda de campaña que tenía a cargo Armando Benedetti.

“El mismo Vendrell confirmó que en ese evento coincidieron Papá Pitufo, Armando Benedetti y él mismo (Vendrell). ¿Cómo se percató el señor Vendrell de la presencia de Papá Pitufo? ¿Quién lo invitó? No lo sé. No me lo comentó. Sin embargo, me aseguró que estuvo en el evento. En lo personal, estoy completamente cierto en que el candidato (Petro) no tuvo encuentro alguno con Papá Pitufo en Madrid, España”, dice el comunicado.

No obstante, Benedetti desmintió rotundamente su vinculación con el “zar del contrabando” y aseguró que no lo conoce.

“Toca seguir aclarando: nunca hubo una reunión con ningún zar del contrabando en la que yo participara. No lo conozco y nunca he tenido ningún tipo de relación con él. Es por esto que decidí llevar el tema ante las autoridades para que sea la justicia quien aclare la situación ante el país”, manifestó el jefe de despacho, a través de sus redes sociales.

Xavier Vendrell, quien fue intermediario entre la campaña de Petro y Marín, también se pronunció sobre el tema, pero descartó que se hubiera dado algún encuentro entre él, Benedetti, y Marín en Madrid, como lo contó Augusto Rodríguez en el comunicado.