Recusación al senador Chacón podría alargar elección de Gregorio Eljach como procurador

Para el próximo miércoles 2 de octubre fue programada la elección del nuevo procurador general de la Nación, de la terna conformada por los candidatos Luis Felipe Henao (nominado por el Consejo de Estado), Germán Varón Cotrino (Corte Suprema de Justicia) y Gregorio Eljach (Presidencia de la República).

Este último es quien llega con la mayor opción de ser el elegido, puesto que buena parte de los partidos, incluidos algunos sectores independientes y de oposición, ya han manifestado abiertamente su respaldo al saliente secretario del Senado.

Aunque el panorama hasta el momento parecía completamente despejado en favor de Eljach y del presidente Gustavo Petro, quien lo postuló, ayer comenzaron a aparecer las primeras trabas que podrían enredar los planes del Gobierno, o al menos prolongar su consolidación.

Dos de los cuatro senadores que hacen parte de la Comisión de Acreditación, encargada de estudiar las hojas de vida de los tres candidatos y entregar un informe ante la plenaria el mismo día de la votación, fueron recusados.

Uno de ellos es el senador liberal Alejandro Carlos Chacón, al que señalan de estar incurso en un supuesto conflicto de intereses, puesto que el partido al que pertenece ya manifestó “expresa y públicamente” su apoyo a uno de los tres candidatos, que en este caso es Gregorio Eljach. El otro recusado es el conservador Juan Samy Merheg.

El autor de la recusación cuestiona que dicho pronunciamiento se dio sin que siquiera se hubiera proferido el cronograma de la elección, lo cual se constituye en una vulneración al régimen de conflicto de intereses y, por lo tanto, los congresistas deben declararse impedidos para participar en lo que le concierne a la Comisión de Acreditación.

No obstante los señalamientos en contra de Chacón, desde la semana pasada el senador cucuteño dejó claro que se apartaba de la decisión que adoptó la dirección del Partido Liberal, de acompañar la postulación de Eljach, y justamente indicó que lo hacía “por respeto a los candidatos y al proceso de elección del procurador”.

Una vez comenzó a circular en los medios de comunicación la recusación en su contra, Chacón manifestó lo siguiente: “Desde el primer momento manifesté que no acompañaba la decisión del partido, de escoger a un candidato; que esperaba cronograma y por hacer parte del proceso en acreditación documental del Congreso. Esto, para quien no conoció la declaración pública mía, y no se percató que el comunicado del partido señaló que era “mayoritaria” no unánime (sic)”.

Por el momento, la Comisión de Acreditación todavía no se reúne y se desconoce cuál será el desarrollo de estas solicitudes.

