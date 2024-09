Reconocen que diálogos de paz con el ELN "están agonizando"

“El ELN ha ido matando la mesa de diálogos”. En estos términos, Otty Patiño, alto comisionado de Paz, se refirió a la crisis que tiene con freno de mano las negociaciones entre el Gobierno de Gustavo Petro y el denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Si bien hasta hace meses –en medio de dificultades a las que no son ajenas los procesos de paz–, los diálogos con la guerrilla eran de los más avanzados de la política de “paz total”, hoy penden de un hilo y las partes admiten que no hay salidas a la vista para voltear la página y volver a la mesa.

La génesis de la crisis, que impidió que no se reanudara el cese al fuego que se levantó el pasado 3 de agosto y que estuvo vigente por seis meses, fue la negativa del Gobierno a retirar de manera inmediata –como pretendían los subversivos– al ELN de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO). Ello ha derivado en nuevos enfrentamientos, bajas de lado y lado, y atentados, como el perpetrado apenas este jueves contra el Oleoducto Caño Limón-Coveñas a la altura del municipio de Cubará (Boyacá).

“Ellos han ido matando la mesa. La han matado con el congelamiento de la mesa misma, con la no participación del mecanismo de monitoreo y verificación y también con las acciones como la voladura de oleoductos y la muerte de personas, entre ellos uniformados”, reclamó con vehemencia Patiño en diálogo con la emisora W Radio.

Previamente, el comandante de la guerrilla, Antonio García, catalogó como “profunda” la crisis en la mesa y reconoció que se encuentran en “sin salidas a las que todos los gobiernos han conducido los procesos de paz con el ELN”.

“¿Qué sigue? Que el Gobierno cumpla lo acordado hasta este momento, eso es seriedad en cumplir lo que se firma; al menos que empiece por uno, que es el de retirar al ELN de la lista de los GAOs, eso permitiría retomar conversaciones para examinar la crisis y buscar salidas”, dijo.

Sin embargo, Patiño fue enfático en que el Ejecutivo no se va a ‘doblegar’ ante ellos y que sus exigencias son “absolutamente” equivocadas: “Estamos dispuestos a continuar con cualquier diálogo, pero bajo ciertas condiciones (...) si el ELN no demuestra solamente con palabras, sino con hechos la voluntad de paz, no vale la pena seguir”.

En medio de la crisis, el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico), uno de los negociadores del Gobierno en la mesa de diálogos, sostuvo que, pese al panorama sombrío, no se va a acabar el proceso y están haciendo “el mejor esfuerzo” para superar las dificultades y avanzar en la paz.

“Es un momento crítico, nadie lo pone en duda. Es una situación difícil, pero de ninguna manera para levantarse de la mesa. El diálogo continúa. Dudo que se vaya a acabar en este Gobierno, porque es un propósito esencial del presidente”, explicó el congresista, quien aseguró que con sus declaraciones el comisionado “ejerce su rol de alentar y presionar para que el proceso se reinicie”.

Según Cepeda, pese a las críticas, es necesario avanzar en un nuevo cese al fuego, pues demostró tener eficacia. “En todo el cese murieron 23 personas en distintos hechos que constituyente violaciones a lo acordado. Pero en este mes, tras el fin de la prórroga, van 13 muertos”, criticó, insistiendo en que “nadie quiere decir que el ELN tiene licencias, pero es evidente que es imperativo y necesario”.

Si bien el congresista se abstuvo de mencionar asuntos que, por confidencialidad, hablan las partes para reanudar el proceso, confirmó que se están haciendo gestiones por parte de las delegaciones, instituciones y países garantes para superar las diferencias.

“Tengan la certeza de que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo sin ninguna clase de concesión ni doblegándonos a presiones que no son aceptables. Todo se puede, siempre y cuando se respeten unos mínimos”, concluyó.

Comunicación, una de las dificultades

Una de las problemáticas con las que se han encontrado las partes para avanzar en los diálogos y responder a las propuestas de lado y lado son las dificultades para comunicarse y poder recibir y enviar mensajes. “No existe comunicación directa e inmediata con la delegación. Existe un canal, pero es lento. Los delegados del ELN no están en un lugar accesible. Esto no es como era en los años 80 con radioteléfono. Las comunicaciones son lentas y cada propuesta y respuesta se demora en contestar. Hay que tener paciencia”, dijo el senador Iván Cepeda.

