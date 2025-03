Presidente Petro convoca a Consulta Popular sobre el futuro de las reformas laboral y de salud

El presidente Gustavo Petro anunció este martes que convocará una consulta popular para definir el futuro de las reformas a la salud y laboral.



“Hay que hacer una convocatoria al pueblo, no solo a movilizarse, sino a decidir, y la manera como la constitución de Colombia permite que el pueblo decida directamente es la consulta popular”, señaló el presidente.



El presidente señaló que esta decisión se toma debido a la posición del Congreso de la República de no aprobar sus reformas sociales, que calificó como “suficientes e importantes”.



Agregó el mandatario que lo hecho por la oposición y por el Congreso es “un bloqueo institucional contra el voto popular del año 2022. Y nosotros creemos que ese bloqueo institucional hay que superarlo, si queremos democracia y paz”.



“Ahora vuelve a pasar por el Senado en su plenaria. No querían que este proyecto pasara, no para definir el contenido del proyecto, sino para decidir si se convoca al pueblo o no”, reclamó.

Lea aquí: De camas matrimoniales mejor ni hablemos: la particular respuesta de Claudia López a Gustavo Petro

Debido al hundimiento virtual de la reforma laboral que calificó como una “dictadura”, Petro aseguró que se convocará al pueblo “porque es necesaria la democracia en Colombia y no la dictadura. El Gobierno convoca una consulta popular para definir la reforma laboral y la reforma a la salud, es una decisión del Gobierno".



“Es al pueblo al que le toca decidir. El acuerdo nacional fracasó porque pensaron que era que nos arrodilláramos y eso no es así. El bloqueo institucional es una dictadura contra el voto popular, pero al bloqueo se le responde con democracia real”, insistió el presidente.



La ira del presidente subió de tono este martes luego de conocerse que ocho congresistas firmaran la ponencia de archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima. Entre ellos, las senadoras Berenice Bedoya (ASI) y Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) confirmaron su voto en contra de la iniciativa, que ahora no cuenta con los apoyos suficientes para superar su tercer debate.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion