De camas matrimoniales mejor ni hablemos: la particular respuesta de Claudia López a Gustavo Petro

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, no se quedó callada y esta mañana le salió al paso a los señalamientos que hizo en su contra el presidente Gustavo Petro durante el más reciente consejo de ministros que volvió a ser televisado.

Le puede interesar: El Eln y la disidencia de las Farc se enfrentan con drones en una vereda de Tibú

En el encuentro con su gabinete, y como ya es usual, el jefe de Estado habló de todo, incluso de las “traiciones” que dice haber sufrido su programa de gobierno, que fue por el que “votó el pueblo”, en 2022.

Fue en ese momento cuando hizo referencia a López, una de las más duras críticas del Gobierno y quien hoy está buscando meterse en la carrera presidencial, para hacerle frente a la reelección del proyecto progresista.

“Claudia López me ha traicionado siete veces. No hay mujer que me haya traicionado más que Claudia López, en toda mi existencia. Acordaba conmigo una cosa y al otro día en la emisora decía lo contrario. Entonces, en la cama matrimonial cambió la idea. ¡No friegue! Y todavía me falta una”, comentó el mandatario entre risas y la complacencia de sus ministros.