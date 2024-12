Minvivienda suspendió postulaciones a Mi Casa Ya por problemas de caja del Estado

Por medio de una Circular, Fonvivienda anunció que suspenderá nuevas postulaciones para el programa de "Mi Casa Ya", debido a la situación presupuestal del Estado. Aseguró que, desde el 16 de diciembre, los cupos disponibles para coberturas a la tasa de interés de créditos hipotecarios se agotaron.

El Gobierno justificó la decisión en un mejor entorno macroeconómico con tasas de interés más bajas, junto con la inflación proyectada por el Banco de la República. La circular dice que, esta situación, permite mejorar el contexto para que los hogares se puedan endeudar, lo que hace necesario replantear aspectos relacionados con la ejecución de la política pública de vivienda en medio de los escasos recursos del Presupuesto General.

Lea: Aerocivil estima que 10,6 millones de personas viajarán en avión este diciembre en el país

Los hogares que no lograron la marcación necesaria para acceder al beneficio en el momento del desembolso del crédito o al inicio del contrato de leasing habitacional ya no podrán recibir este subsidio. Este cambio se sustenta en el artículo 2.1.1.4.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

La circular asegura que desde el 16 de diciembre se suspendieron las nuevas postulaciones para acceder al subsidio bajo el programa "Mi Casa Ya". Solo podrán continuar aquellos hogares que ya contaban con un registro inicial. Es importante destacar que la postulación no garantiza la asignación del subsidio.

"El programa de coberturas a la tasa de interés de vivienda de interés social, debe adaptarse a la realidad fiscal del país, y la aplicación de dichos recursos, deberá tener en cuenta el entorno de tasas más bajas y baja inflación, con el propósito que los recursos disponibles se dirijan de manera eficiente a los hogares que presenten especiales condiciones de vulnerabilidad", dijo la circular de Fonvivienda.

Cierran plataforma para viviendas VIP

Asimismo, se cerró la plataforma para el registro de hogares en el esquema de preasignación del subsidio para la compra de viviendas de interés prioritario, VIP. Sin embargo, aquellos hogares que ya se encontraban en estado de preasignación mantendrán una reserva, siempre y cuando cumplan con los requisitos y exista disponibilidad presupuestal.

Conozca: Cambios en el 4x1.000 estarían frenados: ¿cómo afecta a las cuentas de ahorro?

No obstante, esta preasignación no implica la concesión automática del subsidio, ya que se deben cumplir las condiciones establecidas, como que el hogar "no podrá cambiar de constructor, proyecto, tipo de vivienda (VIP) ni composición de grupo familiar en el término comprendido entre la preasignación, la expedición de la resolución de asignación del subsidio familiar de vivienda ni posterior a la asignación".

Además, la solicitud de asignación del subsidio debe realizarse dentro de la vigencia para la cual se efectúo la reserva del cupo y para el momento en que el establecimiento de crédito solicite la asignación del subsidio el hogar deberá cumplir con todos los requisitos del programa.

Construcción de vivienda cae

En líneas generales, durante el tercer trimestre, los datos del PIB arrojaron que la construcción anotó un crecimiento de 4,1%, sosteniendo sus datos de reactivación, a pesar de la crisis que enfrenta el sector.

Al detallar en este comportamiento, el componente de construcción de carreteras y vías de ferrocarril, creció 16,5%, un ligero avance versus el dato de 14.4 del trimestre anterior.

Sin embargo, el apartado de construcción de edificaciones residenciales y no residenciales cayó 1,7%; el menor nivel en lo que va de año. Camacol ya alertó por un plan para este sector, en medio del leve repunte en las ventas de vivienda nueva.

De acuerdo con los datos de Coordenada Urbana, las ventas de viviendas en el país aumentaron un 0,40% anual en noviembre de 2024, alcanzando un total de 145.746 unidades. En el mismo mes de 2023, se habían vendido 145.237 unidades, lo que indica que en el transcurso de más de un año se comercializaron únicamente 509 viviendas adicionales.

El año comenzó con un total de 12.386 viviendas, una cifra que, al compararse con noviembre, refleja una disminución de 7,73%. El nivel más alto del año se alcanzó en agosto, cuando se registraron 13.953 unidades, de las cuales 9.657 correspondían a viviendas de interés social, VIS, y 4.296 a viviendas No VIS. Para noviembre, el número de viviendas se redujo a 11.428, lo que representa una caída de 10,19% en comparación con octubre.

Entérese: ¿Cuántas empresas cerraron y se crearon en Cúcuta en 2024?

Camacol ya había advertido

Tras la firma del pacto por la reactivación económica, Camacol expresó que persiste la incertidumbre en el sector, ya que llevan más de dos años registrando pérdidas.

Aunque en el acuerdo se mencionaron facilidades para la financiación, consideradas como una herramienta clave para motivar a las personas a comprar vivienda, existe preocupación debido a la falta de recursos suficientes para garantizar los subsidios mínimos del programa Mi Casa Ya en 2025.

"Hemos sido críticos con el programa Mi Casa Ya, porque sus ajustes ni han contribuido con la reactivación (...) hoy en el presupuesto de Fonvivienda para 2025 tiene una reducción de 39%. No hay certeza que el otro año Mi Casa Ya tenga los 50.000 subsidios", dijo Guillermo Herrera, presidente de Camacol.

Con información de LR.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion