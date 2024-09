Petro respondió con dureza a la embajadora de EE. UU. por decirle que normaliza el antisemitismo

El presidente, Gustavo Petro, se enfrascó en una discusión sobre antisemitismo con la embajadora estadounidense Deborah Lipstadt, enviada especial para el Monitoreo y Combate del Antisemitismo, a quien le pidió respeto de sus opiniones, al tiempo que reiteró sus críticas al presidente israelí, Benjamín Netanyahu.

“La continua retórica del presidente colombiano @petrogustavo normaliza el antisemitismo. No podemos aceptar esto. No podemos tolerar esto. Debemos condenar estas narrativas dañinas”, afirmó Lipstadt en un mensaje en su cuenta en X, que fue replicado por la Embajada estadounidense en Bogotá.

Petro le respondió ayer que no era “antisemita” ni “antijudío”, al sostener que “los palestinos son semitas de acuerdo a la biblia, dado que la palabra semita designa a los descendientes de Sem y su lengua” y al señalar que lo “antisemita” es “matar niños y niñas arrojando bombas en Gaza y no oponerse a ello”.

“Lo más antisemita que hay hoy es repetir el holocausto de Hitler sobre la humanidad y en especial sobre el pueblo palestino”, disparó el mandatario, quien ha mantenido un posición crítica a la respuesta militar de Tel Aviv a los ataques de octubre del año pasado lanzados por el grupo extremista Hamás.

“Yo no soy antisemita, no confunda y respete. No soy antijudío, creo en la libertad de cultos y si hubiera nacido en esa época hubiera dado mi vida en la resistencia armada contra los nazis. Pero creo en la libertad que genera el derecho internacional, el que se construyó ante la derrota de Hitler por norteamericanos y soviéticos y por todos los pueblos del mundo: la humanidad”, afirmó el mandatario.

Petro fue más allá al sostener que el gobierno de Netanyahu, de quien dijo es “reo ausente de la justicia internacional”, “no es el semitismo, es el nazismo”.

