Petro propone nueve puntos para discutir en el acuerdo nacional

El actual director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, fue uno de los primeros en reaccionar y sostuvo: “señores y señoras de la oposición, ¿dónde está la reelección?”.

Este miércoles, aun sin haber asumido formalmente como ministro del Interior y apenas horas después de que se conoció su nombramiento, Juan Fernando Cristo anunció que el gobierno de Gustavo Petro buscará un acuerdo político que “eventualmente” terminaría en una Constituyente.

A través de una alocución desde Casa de Nariño, el próximo jefe de la cartera política aseguró que el Gobierno comenzará a partir de la próxima semana una serie de diálogos en búsqueda de un acuerdo nacional que podría terminar en una Asamblea Nacional Constituyente. Eso sí, sostuvo que, en caso de que se den las condiciones, ese proceso se convocaría en el próximo gobierno.

“Es un acuerdo nacional que, eventualmente, puede o no –y eso surgirá de las conversaciones–, terminar en una constituyente que no se convocaría ni elegiría (en este periodo). Sería un proceso que comienza ahora y que si llegamos a un acuerdo político nacional se elegiría en el próximo gobierno, no en este”, sostuvo Cristo.

Según el funcionario entrante, ese acuerdo nacional que terminaría en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente se haría bajo los parámetros de la Constitución del 91, “es decir, que sea fruto de un acuerdo nacional y no de la imposición de alguien contra alguien. Este país necesita más reformas y no menos reformas, pero reformas consensuadas”.

El diálogo, precisó Cristo, sería con todos los sectores del país: “Con sectores amigos del Gobierno y de oposición; con las altas cortes; con el Congreso; con las organizaciones sociales y comunitarias; con los sindicatos; con los gremios y los empresarios”.

