¿Petro mintió sobre sus posgrados?: publicación deja mal parado al presidente de Colombia

La polémica tras la reprobación de la tesis del ministro de Educación Daniel Rojas

Este señalamiento surge en medio de la controversia por la reprobación de la tesis de Daniel Rojas, ministro de Educación. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional confirmó que la sustentación de su tesis, titulada Pertinencia y efectos de un programa de trabajo garantizado en Colombia, fue calificada como "reprobada".

Según la institución, los jurados determinaron que el documento presentaba debilidades teóricas y carecía de rigor conceptual. Además, precisaron que las respuestas del ministro no fueron satisfactorias. "Este es un proceso normal en la Universidad Nacional cuando el documento no cumple con los requisitos de calidad propios de una universidad de excelencia", aclaró la Facultad.

Ante la situación, la Universidad informó que Rojas tiene la posibilidad de reescribir su trabajo o cambiar el tema de la tesis si lo considera necesario, siguiendo las normas académicas establecidas.

Tras conocerse el fallo, el ministro hizo una declaración indirecta en redes sociales señalando que "hay sacrificios que duelen", pero instó a "trabajar para que el dolor se convierta en satisfacción"

Después de lo ocurrido, el presidente Petro se refirió a la situación de manera jocosa y bromeó sobre lo ocurrido con Rojas. También, mencionó una experiencia que tuvo años atrás. “Está estudiando porque no fue capaz de pasar la maestría, no se preocupe porque yo hice una maestría y no tuve tiempo de presentar la tesis, así que usted va por delante de mí”, dijo.

