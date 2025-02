Defensa de Sarabia niega su participación en la recaudación de la campaña de Petro

La canciller, Laura Sarabia, compareció este viernes ante la Fiscalía General de la Nación para declarar en el marco de una investigación por presunta financiación irregular durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Acompañada de su abogado defensor, Jorge Mario Gómez, Sarabia reiteró su postura de no haber tenido ninguna participación en la recaudación ni en el manejo de los recursos financieros durante el proceso electoral.



La funcionaria explicó que su rol dentro de la campaña se limitó exclusivamente a funciones logísticas y secretariales.



Según su declaración, no estuvo involucrada en la gestión administrativa ni en la parte financiera del equipo de campaña, un aspecto que quedó claro al subrayar que las directrices del entonces candidato indicaban que los recursos serían manejados únicamente por el gerente de campaña.



El abogado Gómez destacó que el testimonio de Sarabia refuerza la versión de que su cliente no tuvo ningún papel activo en la administración de fondos.

"El candidato Petro fue enfático en que todos los aportes económicos debían ser gestionados y recibidos exclusivamente por el gerente de campaña", aseguró Gómez, quien también señaló que Ricardo Roa, encargado de la gestión financiera y actual presidente de Ecopetrol, fue designado desde el inicio como el único responsable de esa labor.



Además, la canciller precisó que no tuvo intervención en la segunda vuelta electoral, una afirmación que, según su defensa, refuerza la argumentación de su ausencia en aspectos financieros durante todo el proceso de la campaña.

