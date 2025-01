Petro despidió a Pepe Mujica por su cáncer avanzado: "Adiós hermano"

La despedida de Mujica

En una entrevista al medio local Búsqueda, Mujica, de 89 años, reveló que el cáncer de esófago que sufre se le extendió al hígado y advirtió que es irreversible el avance de la enfermedad.



“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni una cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, declaró el expresidente uruguayo.



Tras las declaraciones, el presidente Petro expresó su solidaridad al líder latinoamericano, así como unas palabras de lo que sería una especie de despedida.

En la entrevista conocida, Mujica, quien fue presidente Uruguay entre 2010 y 2015 pidió que lo dejaran tranquilo, porque quería morir en paz y en tranquilidad con su familia.



“Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso”, dijo.



El exmandatario declaró que está haciendo los trámites necesarios para ser enterrado en el jardín de su casa, en el Cerro de Montevideo, junto a su perra Manuela, bajo un árbol que él mismo sembró.



El pasado 5 de diciembre, Petro le entregó a Mujica la Cruz de Boyacá, considerada la máxima distinción civil por parte del Gobierno, en un acto que se llevó a cabo a las afueras de Montevideo, en la casa de campo donde reside el exmandatario uruguayo.

