¿Quiénes son los dos venezolanos que motivaron a Petro a no ir a Caracas?

La desaparición forzada de Enrique Márquez y Carlos Correa, dos figuras destacadas de la política y la defensa de los derechos humanos en Venezuela, ha generado preocupación internacional y llevó al presidente, Gustavo Petro, a declinar su asistencia a la toma de posesión de Nicolás Maduro, programada para el próximo viernes en Caracas.

El primer mandatario anunció en la red social X que la detención de Enrique Márquez, ex rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) y crítico del fraude electoral del 28 de julio, junto con la desaparición de Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, fueron razones determinantes para no asistir al acto de Maduro.

“Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela”, señaló Petro, quien explicó que esto y otros hechos impide su “asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro”.

En un extenso mensaje en esa red social, el Jefe de Estado recriminó al régimen de Maduro por las detenciones irregulares y la falta de libertad en las elecciones del pasado 28 de julio.

Carlos Correa: Una vida dedicada a los derechos humanos

Carlos Correa, de 53 años, es comunicador social egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Con más de 30 años de trayectoria, inició en la red Fe y Alegría, donde impulsó proyectos educativos y participación comunitaria.

Dirige Espacio Público desde 2002 y ha denunciado violaciones a los derechos fundamentales en foros internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU.

El pasado 8 de enero, Correa fue interceptado por presuntos agentes encapuchados en Caracas. Desde entonces, su paradero es desconocido.

Su esposa, Mabel Calderín, denunció que el activista sufre enfermedades crónicas como hipertensión y requiere tratamientos médicos permanentes.

Organizaciones como Provea y Amnistía Internacional exigieron información sobre su estado y liberación inmediata, alertando sobre una intensificación de la represión en Venezuela tras las elecciones.

Enrique Márquez: Opositor y denunciante del fraude electoral

Enrique Márquez, ingeniero electricista y político de 60 años, fue rector del CNE y ex candidato presidencial. Durante su gestión en el CNE, se destacó por promover reformas para garantizar mayor transparencia en los procesos electorales.

Márquez ha sido una figura clave en las denuncias sobre irregularidades en los comicios de julio de 2024, donde acusó al régimen de manipular los resultados. También lideró iniciativas para fortalecer la observación internacional y la participación ciudadana en elecciones.

Su desaparición fue reportada por la ONG Un Mundo Sin Mordaza, que acusó al régimen de Maduro de intensificar la persecución contra la oposición.

Márquez, conocido por su postura crítica contra el Gobierno, ha sido víctima de amenazas previas, incluyendo intentos de difamación pública y seguimiento por agentes de seguridad.

El secuestro de Márquez, junto con el de Correa, ha despertado condenas en la comunidad internacional y llamados para el respeto al Estado de Derecho en Venezuela.

Organismos como la OEA y la Unión Europea han exigido su liberación inmediata y garantías para su seguridad.

Diversas organizaciones han emitido comunicados urgentes. Provea destacó el riesgo para la vida e integridad de Correa y Márquez, mientras que Amnistía Internacional instó a las autoridades venezolanas a garantizar transparencia y respeto a los derechos humanos.

Espacio Público subrayó que Correa ha sido víctima de ataques previos, incluyendo agresiones en 2010 y señalamientos públicos sin pruebas en 2014 por parte de Diosdado Cabello.

La organización reiteró que el activista ha trabajado incansablemente en defensa de la libertad de expresión.

Colombia y Venezuela no romperán relaciones

En su mensaje, el Presidente sostuvo que las detenciones irregulares de líderes de derechos humanos y las elecciones que no fueron libres son algunas de las razones para no legitimar la victoria de Maduro, en una posición que para algunos podría parecer ambigua, pero que Petro resolvió al advertir que no quería líos con su vecino, con el que comparte 2.200 kilómetros de una porosa frontera común.

“Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que las solicitudes de Colombia sobre transparencia “no fueron atendidas cuando tal posibilidad se expuso en diversos espacios de encuentro político al que fuimos invitados. En Europa, en Venezuela y en los EEUU”.

Sin embargo, el Jefe de Estado reiteró que Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, “ni intervendrá en los asuntos internos de ese país, sin invitación”.

Señaló, además, que tanto Colombia como Venezuela están ligados por sangre, cultura, historia y fronteras, pero dejando en claro que “cualquier desavenencia entre los gobiernos no debe serlo entre nuestros pueblos”.

