Pamplonita, definitivamente, tendrá que elegir alcalde otra vez

No prosperó la solicitud de aclaración y adición que presentó el alcalde de Pamplonita, Fabio Leal, sobre la sentencia de segunda instancia proferida hace unos días por el Consejo de Estado y que lo deja por fuera del cargo, apenas en el primer año de administración.

En vista de que contra esta decisión ya no proceden más recursos, una vez quede notificada tendrá que hacerse efectiva, por lo cual, a más tardar la próxima semana, el gobernante local deberá despedirse del Palacio Municipal.

A Leal, quien fue elegido en octubre del año pasado para el periodo 2024-2027, le cancelaron su credencial porque estaba inhabilitado para participar en los comicios, toda vez que suscribió contratos con la Gobernación en el año anterior a la elección.

Aunque en primera instancia el Tribunal Administrativo de Norte de Santander no les dio la razón a los demandantes y mantuvo en firme su elección, el caso dio un giro en el Consejo de Estado, donde revocaron el veredicto inicial.

La defensa del alcalde, sin embargo, decidió jugarse una última carta y el 16 de octubre solicitó la aclaración y adición de la decisión, al considerar que en la sentencia se presentaron varias inconsistencias que afectaron su continuidad en el cargo.

Alegaron, por ejemplo, que si en la segunda instancia no se iban a estudiar los elementos objetivo y subjetivo de la causal de inhabilidad, por no haber sido objeto de apelación, lo que correspondía era declarar desierto el recurso.

De la misma forma, que en la sentencia se hizo una valoración ajena a la realidad procesal, pues se dio por cierto que la locación de una imagen fotográfica correspondía a Pamplona sin que eso fuera objeto de debate.

“(...) Se restringieron los principios pro libertate, pro personae y de favorabilidad, al igual que en la sentencia en la que se declaró la nulidad de la elección del señor Altus Alejandro Baquero Rueda como magistrado del Consejo Nacional Electoral, y que fue dejada sin efectos por la Corte Constitucional mediante providencia SU-342 de 2024”, se puede leer en el auto que negó la solicitud.

No obstante, la Sección Quinta del alto tribunal no accedió a la petición, tras considerar, entre otras razones, que no existía motivo alguno para abstenerse de analizar los argumentos presentados en el proceso.

“(...) como en el caso del señor Leal Cruz se concluyó que sus labores sí podían ser desempeñadas en todos los municipios del departamento de Norte de Santander, esto resultaba suficiente para encontrar acreditada la inhabilidad, independientemente de si su actividad periodística se llevó a cabo o no en algún municipio específico”, dice el auto.

Y agrega que, “el hecho de que el demandado no comparta esta decisión no constituye un argumento bajo el cual pueda procederse a la aclaración de la sentencia”.

Lo que sigue

Una vez el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, sea notificado de la decisión que anula la elección de Fabio Leal como alcalde de Pamplonita, esta queda debidamente ejecutoriada y se procederá a designar un alcalde encargado.

Pero como todavía faltan más de tres años para que termine el actual periodo, los habitantes de Pamplonita deberán ir a las urnas nuevamente para elegir al sucesor del saliente mandatario.

Al respecto, la Ley 136 de 1994 establece que, por tratarse de una falta absoluta, el gobernador, mediante un decreto de encargo, señalará la fecha de la elección del nuevo alcalde, la cual debe celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la expedición del citado decreto.

Una vez se convoquen los comicios atípicos y se fije la fecha de los mismos, la Registraduría procederá con la organización de la nueva jornada electoral.

Y si bien la decisión, por el momento, es irreversible, el abogado del alcalde saliente, Armando Quintero, anunció que acudirán a la acción de tutela, por cuanto existen “defectos fácticos” que hacen procedente el recurso de amparo.

Quintero asegura que en el auto que negó la aclaración y adición se percibe que varios de los errores que se advirtieron en el recurso fueron ratificados, razón por la cual insistirán con la tutela.

