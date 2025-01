Miguel Uribe reafirma su compromiso con la libertad en Colombia y Venezuela

En un emotivo evento realizado el fin de semana en Cúcuta, el senador y precandidato a la presidencia de la República por el partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, envió un contundente mensaje de solidaridad al pueblo venezolano y a sus líderes opositores, Edmundo González y María Corina Machado, quienes lideran la lucha por la libertad en su país.

Uribe calificó al gobierno de Nicolás Maduro como una “tiranía” y llamó a la comunidad internacional a no permanecer en silencio ante lo que describió como “un fraude electoral, tal vez el más grande de la región”.

El precandidato centró su discurso en la estrecha relación entre los destinos de Colombia y Venezuela, subrayando que la estabilidad y la libertad en ambos países están profundamente entrelazadas. “No podemos ser indiferentes a lo que sucede en Venezuela. El pasado viernes no fue una posesión, sino una coronación de un dictador”, manifestó con contundencia.



Críticas al gobierno

de Gustavo Petro

Durante su intervención, Miguel Uribe cuestionó duramente la postura del presidente colombiano, Gustavo Petro, ante la situación en Venezuela. “El silencio cómplice y cobarde de Petro no nos representa a la mayoría de los colombianos. Nosotros valoramos la libertad porque sabemos lo que cuesta”, afirmó. Además, calificó la presencia del embajador de Colombia en el acto de juramento de Nicolás Maduro como un acto “vergonzoso” que deja en evidencia una alineación política cuestionable.

En un tono crítico, comparó al presidente Petro con el mandatario venezolano: “Maduro no es otro que el espejo de Gustavo Petro. Así que ojo con el 26, porque en 2026 nos la jugamos: o socialismo de Maduro y Petro o libertad”. Este llamado marcó un punto central en su discurso, enfatizando la importancia de las elecciones presidenciales como una oportunidad para decidir el rumbo del país.



Un mensaje de esperanza

y resistencia

Desde una tarima instalada en las afueras del Centro Comercial Alejandría, rodeado de una multitud compuesta por colombianos y venezolanos, Uribe Turbay aseguró que su lucha trasciende las fronteras nacionales. “A los venezolanos les digo que no están solos. No solo es resistir, sino ir hasta el final, como dice María Corina. Por eso nuestro respaldo y admiración a Edmundo y a María Corina”, exclamó.

El precandidato también anunció la conformación de un “ejército de voluntarios” que respaldará su campaña presidencial y garantizará la transparencia en los comicios de 2026. “Vamos a ganar, pero no nos vamos a dejar robar las elecciones”, aseguró.

Seguridad y

libertad como pilares

Uribe Turbay reiteró que su propuesta de gobierno se fundamenta en el retorno de la seguridad democrática, una política que considera esencial para garantizar la paz y la libertad. “Si no hay libertad, no hay paz; y no hay libertad sin seguridad”, sentenció. En este contexto, prometió devolver la tranquilidad a los colombianos, combatiendo frontalmente a grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo, y aseguró que la extorsión y el miedo pasarán a ser parte del pasado.

Finalmente, el precandidato reafirmó su compromiso con la libertad y la paz en ambos países: “La libertad y la paz volverán a Venezuela y Colombia. Esa es nuestra promesa y nuestra misión”, concluyó, recibiendo una ovación de los asistentes.

Con este discurso, Miguel Uribe Turbay busca consolidar su posición como una figura clave en la oposición al gobierno de Gustavo Petro, al tiempo que se presenta como un líder dispuesto a defender los valores democráticos tanto en Colombia como en la región.

