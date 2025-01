Congresistas anuncian moción de censura contra el canciller Luis Gilberto Murillo

En medio de los cuestionamientos al gobierno colombiano por el manejo de las relaciones con Venezuela y su tolerancia frente al régimen de Nicolás Maduro, congresistas anunciaron una moción de censura contra el canciller, Luis Gilberto Murillo.



El partido Cambio Radical cuestionó el manejo diplomático que se le está dando por parte del gobierno Petro al que consideran “robo” de las elecciones en el vecino país.

“Venezuela nos necesita. No podemos mirar para otro lado mientras la dictadura de Nicolás Maduro en Caracas se extiende 6 años más, robándole la elección a Maria Corina y Edmundo. Y tampoco queremos el mismo destino para: radicaremos moción de censura contra Luis Gilberto Murillo”, señalaron desde el partido.



En esa misma línea, el senador del mismo partido Carlos Fernando Motoa aseguró que cuando el Congreso retome sesiones el 16 de febrero, buscará recoger las firmas con ese propósito con el apoyo de sectores conversadores y del uribismo.



“Es una vergüenza lo que ha hecho el presidente Petro, el canciller Murillo y su embajador, reconociendo a un mandatario que ha usufructuado el poder de manera ilegítima y quien vulneró las garantías democráticas en Venezuela”, dijo el senador Motoa.



Asimismo, Motoa criticó al canciller al señalarlo de que “en su paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores no solo ha adoptado una posición ambigua respecto de la crisis en el vecino país, sino legitimado (por omisión) la permanencia en el poder del responsable de la peor crisis humanitaria de la historia del continente”.



Desde diferentes sectores de la política colombiana han expresado sus críticas, no solo a la posesión de Maduro en Venezuela realizada este viernes, sino también a la decisión del gobierno de designar al embajador Milton Rengifo para asistir al acto.



“Me pregunto: ¿a qué se debe la tibieza del presidente Petro frente a los abusos de Maduro y la dictadura que hoy se formaliza en Venezuela? El circo no es una posesión presidencial; es la formalización de la instalación de una dictadura”, señaló Héctor Olimpo Espinosa, aspirante liberal a la presidencia.



Otro de los cuestionamientos llego por parte de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien lanzó fuertes críticas a Rengifo y al Gobierno Petro.



“Para vergüenza de la historia de Colombia, ahí está el embajador de Petro en Caracas, emocionado dándole la mano al genocida Maduro”, afirmó la congresista.



El representante, Andrés Forero, también expresó sus críticas al gobierno por la asistencia del embajador Rengifo a la posesión ilegítima de Maduro.



“El gobierno de Gustavo Petro dice presente en la espuria toma de posesión de Maduro con el embajador Rengifo. La historia no olvidará que pudiendo apoyar al pueblo de Venezuela y la democracia, Petro se puso del lado de la dictadura y la represión”, señaló.

