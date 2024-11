Miguel Efraín Polo, nuevo magistrado de la Corte Constitucional, ¿será independiente? Así fue su elección

En su semblante Miguel Efraín Polo no podía disimular su satisfacción y dicha tras ser elegido como próximo magistrado de la Corte Constitucional. Sin embargo, afloró también en su rostro un dejo de preocupación. Fueron apenas 10 votos los que marcaron la diferencia frente a la abogada Claudia Dangond, lo que evidencia con creces la reñida competencia que se libró hasta última hora en la plenaria del Senado.

Horas antes la cámara alta era un hervidero. Había hermetismo, movimientos de lado y lado, y ojos por todas partes. No es para menos. 24 horas antes la transparencia de la Corporación había quedado en entredicho tras la aparición de 104 votos en la urna, pese a que en la plenaria solo hacían presencia 102 senadores. Por ello, fue necesario anular ese proceso y convocar a una nueva votación.

“Un tarjetón no marcado apareció (adherido) en un voto de la doctora Claudia Dangond y un tarjetón no marcado apareció (adherido) en un voto del doctor Polo (...) no hubo fraude, porque donde hubiese sido así ambos tarjetones estarían marcados a favor de alguno. Fue un error por un material altamente adhesivo”, argumentó el senador Jota Pe Hernández (Alianza Verde), tratando de explicar lo ocurrido.

Lea aquí: Aprobados dos proyectos de agua potable para Salazar y Puerto Santander

Lo cierto es que, aunque el lunes hubo un inédito empate entre Dangond y Polo –50 votos cada uno–, durante la plenaria de este martes se intensificó el sigilo, hubo estrictas medidas para garantizar transparencia y sobresalieron las esquivas mayorías. Al final, el magistrado electo logró 57 apoyos, frente a 47 de Dangond. Sin votos cerró el aspirante Jaime Humberto Tovar.

La oposición y algunos independientes –que habían depositado sus esperanzas en Claudia Dangond–, reconocieron la derrota, pero advirtieron que la llegada de Polo a la corte más importante y respetada del ordenamiento jurídico colombiano representaba un riesgo para la democracia. Lo anterior, debido al supuesto guiño que recibió el ahora magistrado del Gobierno de Gustavo Petro.

“Si Petro logra mayorías en la Corte Constitucional, podría aprobar un decreto de emergencia para convocar una Constituyente”, alertó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. Inclusive, la suspicacia creció cuando el jefe de Estado –a través de la red social X– felicitó al nuevo magistrado y lo calificó como “un gran triunfo”.

Con todo, otra parece ser la realidad. Si bien fue evidente que las bancadas de Gobierno apoyaron a Polo, ese respaldo no necesariamente implica que sea una ficha de la entraña del petrismo. Así lo ratificaron fuentes consultadas que destacaron la autonomía y profesionalismo del nuevo magistrado.

De acuerdo con el abogado Humberto Sierra Porto, expresidente y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el arribo de Miguel Efraín Polo representa un triunfo para muchos magistrados auxiliares de la Corte que hacen carrera para llegar a ocupar una de las sillas del alto tribunal. “Es de todos los colombianos, no de las mayorías coyunturales”, dijo.

“La elección es una buena noticia para el país. Representa la carrera abnegada de muchos magistrados auxiliares de nuestra Corte. El país todo, los distintos partidos, deben arroparlo. El magistrado elegido es de todos los colombianos, no de las mayorías coyunturales que se generaron en su elección. Hay que recordarle la importancia de la objetividad más allá de los caprichosos procesos electorales. Debemos trabajar para la unión, no para la polarización”, manifestó Sierra en diálogo con este diario.

Conozca: Canal de aguas lluvias causa estragos en el barrio Boconó de Cúcuta

Otros juristas, que prefirieron hablar bajo el anonimato, reconocieron el talante e independencia del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. “Lo conozco, trabajé con él hace años en un proyecto de ley, y siempre me pareció sobre todo un abogado muy sólido y un tipo muy juicioso. En esa época era asesor legislativo de (Germán) Vargas Lleras. Mi impresión es que era más bien de derecha. Pero sobre todo muy serio como abogado”, dijo otra fuente.

Uno de sus excolaboradores reconoció la aptitud de Polo, ratificando que, si bien ganó con el apoyo de sectores gubernamentales, eso no lo hace un magistrado de bolsillo. “No me da la impresión de que sea el tipo de persona que vende el alma por un puesto”, señaló.

Incluso, queriendo desencasillarlo de cualquier espectro, un allegado al magistrado entrante instó a la clase política y la opinión pública a dejar de lado los sesgos y permitirle comenzar su gestión sin señalamientos. “Excelente candidato. Todos los partidos y sectores políticos deben acompañarlo para que no tenga sesgos”, precisó.

Aunque hubo quienes al inicio de la sesión promovieron una audiencia pública para escuchar a los candidatos, finalmente la proposición no prosperó y arrancó la votación. Los siete apoyos de más que consiguió Polo frente a los 52 que obtuvo el lunes, tendrían origen en sectores de La U, los cristianos a través del MIRA y, fundamentalmente, el Partido Liberal.

“Sí fue una indicación, al parecer del Partido, votar por Polo”, admitió el senador liberal Alejandro Carlos Chacón. De hecho, hay quienes en el Parlamento advierten de la cercanía entre Polo y el expresidente César Gaviria, director de la colectividad, y su hijo, Simón Gaviria.

Para la oposición detrás de los nuevos apoyos que consiguió el magistrado electo habría algo más que afinidad. “Ya hemos tenido escándalos durante este Gobierno de dádivas y compra de votos en el Congreso (...) Hoy el Gobierno apuesta a hacerse a la mayoría de esa Corte y con eso, está poniendo en riesgo el Estado de derecho”, declaró la senadora opositora Paola Holguín (Centro Democrático).

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion