Petro arremete contra Venezuela y señala de fascistas a Milei y Trump

El presidente, Gustavo Petro, se refirió a las elecciones presidenciales en Venezuela y a los mandatarios Javier Milei y Donald Trump, en una entrevista al medio de prensa brasileño Globo News.

Sobre Venezuela, a quien consideraba un aliado de Colombia, Petro calificó de “error” las elecciones del pasado 28 de julio de 2024, donde resultó reelecto Nicolás Maduro.

“Yo creo que un frente común sobre Venezuela, cualquiera que sea la política, ya no va a existir. Creo que fue un error esas elecciones”, advirtió Petro a Globo News de Brasil.

El mandatario calificó de “comportamiento oscuro” las actuaciones del Gobierno venezolano, al no generar una claridad sobre lo que afirmaban de que ganaron las elecciones y dejó “ese mapa oscuro al no mostrar las actas”.

Incluso, insistió en que “no hay un voto libre, si hay bloqueo”, y agregó que el cambio radical del gobierno “no es realista”.

El presidente destacó: “no puede haber garantías de que alguien que vote por la oposición no sea arrestado al día siguiente, bajo amenaza de prisión. Pero también, no puede haber garantías de libre voto para todo aquel que quiera votar por la facción política que defiende al Gobierno. Y esta libertad significa que no habrá bloqueo en tu país”, añadió Petro.

La oposición venezolana y varios presidentes de la comunidad internacional han rechazado el resultado que entregó el chavismo de las elecciones del pasado 28 de julio. De hecho, el Centro Carter –uno de los veedores en la elección– entregó a la OEA el 83,50% de las actas del escrutinio y en las que quedaría certificado que Edmundo González Urrutia se quedó con al menos el 60% de la elección.

Pese a las pruebas, el Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales de la victoria a Nicolás Maduro y el opositor González tuvo que salir exiliado hacia España.

Colombia, junto a Brasil y México, acordaron no reconocer los resultados electorales –que le dieron cinco años más de poder al régimen de Nicolás Maduro– hasta que sean públicas todas las actas del escrutinio y, de ese modo, la oposición también pueda tener las garantías.

El canciller de Colombia, Luis Guillermo Murillo, en varias oportunidades solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela que mostrara las actas donde se evidenciara el triunfo de Maduro; sin embargo, esto nunca ocurrió.

Milei y Trump: el nuevo fascismo

Durante su visita diplomática a Río de Janeiro, en el marco de la reunión de las potencias del mundo en el G20, Petro arremetió contra los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Estados Unidos, Donald Trump, calificándolos de fascistas.

Señaló que Milei y Trump son “fascistas del nuevo tipo”, que surgen del miedo de una parte de la población a perder sus privilegios y a afrontar cambios en la sociedad.

Petro señaló que “el neoliberalismo está muerto, es cosa del pasado” y dejó en claro que Milei “se aferra a teorías anacrónicas y quedará aislado en la región”.

