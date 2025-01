Petro responde de nuevo a Trump: sube 50% de aranceles a productos que llegan de Estados Unidos

El presidente, Gustavo Petro, anunció este domingo la imposición de aranceles del 50% a productos provenientes de Estados Unidos en respuesta a las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump debido al rechazo colombiano a dos vuelos de deportación.



En un extenso mensaje publicado en la red social X, Petro destacó que las medidas de represalia son una respuesta firme a lo que consideró un "intento de dominación" por parte de Washington y subrayó que Colombia no permitirá que su soberanía sea vulnerada.



“Su bloqueo no me asusta; porque Colombia además de ser el país de la belleza, es el corazón del mundo. Se que ama la belleza como yo, no la irrespete y le brindará su dulzura”, sentenció el jefe de Estado.

Lea aquí: Embajada de Estados Unidos cerrará desde el lunes la sección de visas en Colombia

En su discurso, el presidente también enfatizó la importancia de la soberanía alimentaria, señalando que Colombia tiene la capacidad de alimentar al mundo.



Hizo un llamado a los agricultores colombianos a continuar cultivando productos como el maíz, que según Petro, fue descubierto en Colombia y tiene el potencial de abastecer no solo a la región, sino a otros países. "Nuestra gente siembra maíz, que se descubrió en Colombia y alimentará al mundo", dijo el mandatario.



Petro cerró su intervención con un mensaje de resistencia, diciendo que, a pesar de las presiones y bloqueos impuestos por Estados Unidos, Colombia no cederá. "Que nos pongan un 50% de arancel a nuestros productos, nosotros responderemos de la misma manera", advirtió, dejando claro que las medidas de represalia están pensadas para proteger los intereses nacionales.



En cuanto al futuro de las relaciones con Estados Unidos, el presidente colombiano dejó claro que la nación no se someterá a las políticas de Washington y que, si es necesario, buscará otros caminos para avanzar en la construcción de su libertad y soberanía.



“Colombia es el país de la belleza, pero también es el país del corazón del mundo”, concluyó Petro, reafirmando la importancia de su nación en el contexto global.

