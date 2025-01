Los cuatro asesores económicos con los que comenzará el 'vickyeconomics'

A mediados de noviembre pasado, por medio de una publicación titulada ‘Mi carta a los colombianos’, la periodista Vicky Dávila se despidió de Semana, revista de la que fue directora a lo largo de cuatro años. Desde ese momento se concentró en la que es, una de las campañas políticas de mayor interés de cara a la carrera por la Casa de Nariño en las elecciones de 2026.



Ahora, Vicky sorprendió en sus redes sociales con el comienzo de un claro ‘Vickyeconomics’, el listado de los primeros asesores para temas económicos, que por su trayectoria y teorías, dan luces de los objetivos de la candidata: ellos son: Axel Kaiser, Lisandro Junco Riveira, Andrés Bernal Correa y Daniel Raisbeck.



No son rostros desconocidos, Kaiser por ejemplo, es colaborador y compañero del presidente argentino Javier Milei “en la lucha por la libertad en toda la región” dijo Dávila. Luego aparece Raisbeck, fundador del Movimiento Libertario en Colombia, incluso se postuló a la Alcaldía de Bogotá en 2015. Se sumó también Junco, recordado por su paso en la dirección de la Dian, desde donde impulsó estrategias en la lucha contra el contrabando y reducción de la evasión. Mientras que la postura pro empresa la refuerza Bernal Correa, presidente de Grupo de Inversiones Mundial, empresario reconocido en Antioquia.



“El populismo sirve para engañar y para crear políticas económicas desastrosas”



Axel Kaiser es un abogado, profesor y escritor chileno de 43 años, que se destaca por sus ideas liberales. Una de sus principales tesis señala que el sistema político que persiga la igualdad social “es una amenaza tanto contra el bienestar material de las clases desposeídas como para la libertad individual”. Este tipo de modelos los relaciona con el autoritarismo. Otra de las tesis que afirma tienen que ver con el populismo y el daño que les hace a las naciones. Kaiser es conocido en América Latina por su claro concepto del daño que le hace el populismo a las naciones y comentó que solo sirve para “engañar masivamente a la gente, prometiéndoles que van a tener una mejor calidad de vida y que la manera de lograrlo es a través de hacer crecer el poder del Estado y el tamaño de él, es decir, del mismo populista que lo controla. Y eso lleva a políticas económicas y públicas que son desastrosas”, dijo el activista político y escritor.

“Con menos impuestos se generaría una política de mayor riqueza”

Lisandro Junco, es un abogado titulado de la Universidad de la Sabana, que cuenta con especializaciones en derecho financiero y de impuestos, además tiene un magíster de la Universidad Complutense de Madrid, y recientemente culminó un MBA. Es muy reconocido por su paso en la función pública, carrera que comenzó en 2008, cuando fue subdirector de impuestos de Bogotá. Luego, en 2013, se convirtió en subdirector de control cambiario de la Dian, entidad de la cual terminaría siendo director en 2021.



Esto le ha marcado una clara línea sobre cómo funciona el sistema impositivo, y por eso tiene muy presente la premisa de simplificar el modelo de tributación. “Colombia tiene unos precios muy altos, porque a todo se le ha metido impuestos (…) La fórmula es muy sencilla. Menos gastos burocráticos y el Estado debe ser muy reducido. Menos impuestos y eso genera más inversión y más libertad”, declaró.



“El Gobierno Nacional debe ser el socio principal de las empresas”



Andrés Bernal Correa es administrador de empresas de la Universidad Eafit, cuenta con un máster en administración de negocios de Babson College, de Massachusetts, EE.UU., y Strategic Planning Course del MIT, también en Estados Unidos. Cuenta con experiencia en creación de empresas, estrategias de crecimiento, fusiones y adquisiciones, financiación y optimización operativa y tributaria.



Entre su experiencia laboral se destacó como CFO de Grupo Sura, vicepresidente financiero y de desarrollo estratégico de Sura Asset Management, CEO de Grupo Orbis y presidente del Grupo de Inversiones Mundial. En cuanto al fortalecimiento de las empresas, Bernal sostiene que el Gobierno debe ser socio de las compañías, porque 35% de las utilidades de las empresa son para el Estado. Agregó que “en la medida en que todos entendamos, que a los empresarios les vaya bien, bien sean chiquitos, o el gigante, , le va a ir bien al gobierno”, dijo.



“El Estado debería reducirse como una alternativa para minimizar el déficit”



Daniel Raisbeck es un historiador, columnista y profesor de orientación libertaria. Sobre su formación profesional, realizó sus estudios de pregrado en latín y griego antiguo en la Universidad George Washington y es magíster de las mismas áreas en las universidades de Georgetown y Tulane, además, es fundador del Movimiento Libertario de Colombia. Contrario a una visión que señala al bajo recaudo tributario como el causante del déficit fiscal, Raisbeck considera que el exceso de gasto y el derroche impulsan esta deficiencia.



“El problema no es el recaudo, lo que ha venido aumentando es el derroche. Esa política deficitaria crónica es lo que explica los problemas de deuda, los altos impuestos y el bajo crecimiento económico del país”, comentó. El historiador explicó que el Estado debería tener una política que no se base en un déficit fiscal; “el último año que no tuvimos este problema se remonta hasta 1993”, concluyó Raisbeck.

