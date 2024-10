Lo que sigue en la investigación contra la campaña Petro presidente

Una convocatoria a las organizaciones populares para que se movilicen y entren en “asamblea permanente”, así como un llamado al cuerpo diplomático y hasta una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se pronuncie, son algunas de las opciones que planteó el presidente Gustavo Petro como respuesta a la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir investigación y formular cargos contra su campaña presidencial.

Tras insistir en que el tribunal electoral inició el golpe de Estado en su contra, con el propósito de “quitarle el derecho político” a la gente que votó por él, el jefe de Estado fue enfático en que llegará hasta donde el pueblo diga, “no importa mi vida”.

“Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. (…) Llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así. Lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular, y aquí no hay un pueblo arrodillado. Aquí no hay un pueblo aterrorizado”, afirmó Petro durante un acto público de reconocimiento de responsabilidad en Antioquia.

El mandatario reiteró que, con su decisión, los magistrados del CNE no respetaron, ni siquiera, la sentencia de la CIDH que lo favoreció y que le devolvió sus derechos políticos, años atrás, cuando el procurador Alejandro Ordóñez lo destituyó del cargo como alcalde de Bogotá y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos.

“Ahora nos han puesto en un momento difícil, claro, grave, porque a lo que van es a un golpe de Estado. No somos bobos para no saberlo (sic)”, dijo, al tiempo que señaló que el golpe al que se refiere no es uno como los que se hacían antes, “de militares y cañones, y tanques”, sino que se planea mediante otros métodos.

Petro anticipó que la movilización que habrá a favor de su gobierno y de su elección como presidente de Colombia será “grande e inmensa” porque “creo que este pueblo se cansó de la ignominia y la injusticia y de tener que llorar muertos y muertos sin que haya justicia. Y porque creo que llegó el momento de definiciones en Colombia”.