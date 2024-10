Cortocircuito | Candidaturas por venir, decisiones claves, nervios y más movidas políticas de la semana

Convención decisiva

Después de muchos aplazamientos, los liberales finalmente se volverán a reunir en su convención nacional el próximo 31 de octubre para tomar decisiones claves para el futuro de la colectividad, como la dirección del partido.

Aunque hay posibilidades de que el expresidente César Gaviria busque su reelección, también es cierto que un sector del partido impulsa la elección de una dirección colegiada con dos senadores y dos representantes a la Cámara que se rotarían periódicamente la jefatura de la tolda roja.

Si eso se logra, el senador Alejandro Carlos Chacón es uno de los más firmes candidatos a ser el próximo presidente del partido y eso tendría implicaciones directas en la definición de las aspiraciones para las elecciones a Congreso de 2026.

Convención decisiva II

Y es que según se ha dicho, por estatutos, quien esté al frente del Partido Liberal no puede aspirar al Senado, razón por la cual Chacón no estaría en la lista de candidatos a los próximos comicios y en esa medida tendría que comenzar a barajar quién sería su sucesor y su respectiva fórmula a la Cámara de Representantes.

Las opciones ya se empiezan a poner sobre la mesa, aunque todavía falta mucho tiempo para las definiciones. Una de las ideas que no se descarta y que se irá decantando en la medida que se acerque la campaña, es que el actual representante Wilmer Guerrero decida dar el salto al Senado y una lista a la Cámara fortalecida lo respalde.

En ese grupo podría estar el exconcejal y exdefensor del Pueblo Jaime Marthey, el exprocurador Omar Javier García y la exalcaldesa de Bochalema María Inmaculada Parada.

Deshojando la margarita

Y hablando de candidaturas, a quien se le ha visto en los últimos días en mucha reunión de amigos y conocidos, pidiendo consejo y analizando el panorama, es al exalcalde de Cúcuta Jairo Yáñez. Y es que todo parece indicar que el exgobernante, de verdad, está muy interesado en armar un proyecto para las elecciones legislativas del 2026 y por esa razón viene tocando puertas y considerando de qué forma lo puede hacer. En abril pasado, Yáñez anunció la creación de la Fundación Territorial 2050, un centro de pensamiento para afianzar propuestas y proyectos de largo plazo que dejó sentados durante su gobierno y no descartó del todo una nueva aspiración política.

Nerviosismo

Días atrás se conoció que el Consejo de Estado anuló la elección del actual gobernador del Putumayo, Carlos Andrés Marroquí, por haber incurrido en doble militancia, en calidad de apoyo. Esa decisión activó de inmediato las alertas en Cúcuta y Norte de Santander, puesto que en estos momentos cursan varias demandas de nulidad contra algunos de los elegidos en octubre del año pasado por hechos similares, es decir, que siendo candidatos de un partido, con aspirantes propios a los diferentes cargos, terminaron respaldando a los de otro diferente. El temor es que con un precedente como el de Putumayo ya sentado, los casos en estudio se puedan resolver teniendo en cuenta las mismas consideraciones. Se esperan los desenlaces.

Amarilla regresa

Aunque todavía falta mucho tiempo para las nuevas elecciones locales, hay quienes ya empiezan a proyectarse para esos comicios. Uno de ellos es el exadministrador del Cementerio Central, Guillermo González, más conocido como ‘Amarilla’, quien viene concertando alianzas dirigidas a fortalecer una futura aspiración al Concejo o la Alcaldía de Cúcuta. Así se lo manifestó a un reportero de Corto Circuito, luego de señalar que su motivación obedece a que la ciudad no da muestras de avanzar en su desarrollo. Amarilla puso como ejemplo que en más de 30 años no se han interesado ni siquiera por la dignidad de sus muertos, porque no ha invertido en un nuevo cementerio moderno que responda a las necesidades de una capital de frontera como Cúcuta. ¿Le sonará la flauta?

Arrancó bien

El proyecto de ley que busca elevar a Cúcuta a la categoría de Distrito Especial Fronterizo, Ambiental, Comercial, Cultural e Histórico ya empezó su trámite en la Cámara de Representantes y lo hizo con pie derecho. Si bien la discusión será larga y el riesgo de que vuelva a naufragar por falta de tiempo está latente, como les ha pasado a las iniciativas similares que ya han hecho carrera en el Congreso, el hecho de que esta nueva apuesta haya sido aprobada por unanimidad en la Comisión Primera genera optimismo entre sus promotores, entre ellos el representante Jairo Cristo. El proyecto pasa ahora a la plenaria de la corporación para segundo debate. Por tratarse de una reforma constitucional requiere ocho vueltas. Ojalá esta vez sí se logre.

La mala hora

Una difícil situación es la que enfrenta en estos momentos el exalcalde de Cúcuta Donamaris Ramírez, luego de que un juez decidiera revocarle la medida de casa por cárcel que tenía desde el año pasado, por cuenta del escándalo de los CDI, como el de Cormoranes. La orden era trasladarlo a la penitenciaría de Cúcuta el miércoles, pero desde esa fecha el exmandatario no aparece y ya pidieron investigar su fuga. Ramírez, sin embargo, no es el único exalcalde de Cúcuta que ha tenido que enfrentar líos con la justicia y desde Ramiro Suárez, quien estuvo en el cargo entre 2004-2007 y hoy está preso, sus sucesores han tenido que hacerle frente a graves problemas judiciales que los han llevado, incluso, a ser condenados.

Pasito

El Concejo de Cúcuta empezó el último periodo de sesiones del año y además de la aprobación del presupuesto para el 2025, se prevé que en este tiempo la corporación, finalmente, llame a los secretarios de despacho a control político para ver qué tanto es lo que han hecho en estos primeros meses del año y si ya están empezando a ejecutar el plan de desarrollo que le aprobaron al alcalde Jorge Acevedo. Como ya se escuchan críticas por la falta de ejecución en temas claves para la ciudad como la malla vial y el despelote por el cambio de la empresa que tenía a cargo la plataforma de tributación, la expectativa está centrada en la respuesta que les pedirán los concejales a los funcionarios encargados. Sin embargo, sorprendió la respuesta que entregó esta semana el presidente del Concejo, Edison Contreras, quien palabras más, palabras menos, dijo que primero iban a pedir informes para ver a quiénes van a llamar y que la idea era no era “acribillarlos”, sino promover “debates interesantes”. Desde la oposición empiezan a advertir ya que los famosos controles podrían no darse. Habrá que ver.

Se necesita gigoló

Sorpresa, pero también mucha controversia generó esta semana en el país un documento expedido por el Sena, en el que actualiza el listado de oficios y ocupaciones que debe ser tenido en cuenta por las empresas para determinar la cuota de contratación de aprendices. Los perfiles van desde gigolós hasta parejas de baile, prestador de servicios sexuales, lecturistas de tarot, numerólogos, videntes, panelista sensorial, mentalista, modelo webcam, acompañante de club nocturno, entre otros. El Sena dice que este listado no impactará al sector empresarial, como lo alerta Fenalco, pero lo que llama la atención es que en un comunicado se asegura que de lo que se trata es de cumplir convenios internacionales que buscan promover la igualdad de oportunidades y proteger a los trabajadores contra la discriminación.

