Las víctimas que dejó el exterminio de la Unión Patriótica en Norte de Santander

La detención: un momento crítico

Para la militante, su detención marcó un momento crítico en su vida, tanto, que llegó a pensar que no sobreviviría para contar su historia. Ella es una reconocida lideresa sindical, que prefirió mantener su nombre en anonimato.

Y es que en esos años donde las amenazas, asesinatos e intimidaciones eran el pan de cada día hacia quien pensara diferente, hubo un hecho que casi acaba con su vida. Cuenta que fue retenida en un CTI de Cúcuta por cuatro días encerrada en un calabozo. Después, a medianoche la sacaron y la cargaron en un carro.

“Eso era lo que estaba pasando, sacaban a la gente y aparecía muerta. Por dentro, yo dije: aquí ya fue, me mataron”, confiesa. Recuerda que en esos días cuando estaba retenida los sindicatos se habían movido, su caso salió en la prensa nacional y los dirigentes sindicales de la región solicitaron hablar con el gobernador del momento, Eduardo Assaf Elcure.

“El gobernador llamó al comandante y cuando hablaron le dijo: ‘yo sé que ustedes tienen a fulana de tal. Por favor a esa mujer no me le vayan a hacer nada’. Después de eso me regresaron y me llevaron para el Ejército y allá me dejaron otros tres días”.

Afirma que logró salir del Ejército por un abogado y que luego la trasladaron para la cárcel de mujeres.

“Esa fue una época bastante complicada que yo viví, además porque salí de esa vaina con muchísima rabia. Yo no podía ver un policía porque me transformaba, eso era muy duro y yo tenía mis hijos pequeñitos, trabajaba y no podía andar sola”, admite.

El hostigamiento les costó el trabajo político

La militante sobreviviente al exterminio contó que en esos años el movimiento político tenía un gran trabajo de base en la región. Menciona que en Cúcuta iniciaron por los barrios.

“Nosotros teníamos trabajo en Kennedy, Villa del Rosario y Atalaya cuando recién se iniciaba a organizar como barrio. En esa época hicimos luchas por el alcantarillado y cuando nos reuníamos nos llegaba la Policía y a muchos nos agarraron”, indica.

Ella cuenta que el trabajo en Villa Rosario tuvo mucha fuerza en la UP y que, además, la gente aún se acuerda de eso. Pero especialmente, recuerda como fue en Atalaya, porque el barrio carecía de luz y tenía muchas necesidades.

Hoy, la Unión Patriótica está adscrita a la coalición del Pacto Histórico. Aunque en el país tiene incidencia en cargos de elección popular, en Norte de Santander han sido pocos los avances que el movimiento ha tenido desde el exterminio.

Una mirada a la historia

En 1984 la Unión Patriótica surgió como movimiento político resultado de lo que era un primer acuerdo entre el extinto grupo armado las Farc Ep y el Gobierno Nacional de ese entonces, donde los negociadores buscaban garantías para participar en la política colombiana. La posibilidad de obtener un triunfo electoral y ocupar curules en el Congreso de la República, fue la primera aspiración de la UP y a su vez, lo que incentivó a sus enemigos desatar la violenta persecución.

Este fue un motivo para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara al Estado Colombiano como responsable de la violencia sistemática y generalizada que llevó al exterminio de ese partido político.

Según un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 5.733 militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados o desaparecidas entre 1984 y 2016. Entre quienes perdieron la vida se encuentran dos candidatos presidenciales: los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa.