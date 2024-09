La tensionante sesión que tendrá el CNE por las finanzas de la campaña Petro

La de este lunes será una sesión muy particular que se dará en la sala plena del Consejo Nacional Electoral, CNE, la cual espera abordar una ponencia en la que se pide investigar a la campaña presidencial de Gustavo Petro por la violación de los topes electorales en el 2022, pero lo harán en medio de un ambiente que está rodeado por la tensión que ha impuesto el propio el mandatario, al punto que varios de los magistrados han expresando en privado, el riesgo en que se encuentran por los señalamientos del mandatario.

Precisamente el mandatario ha construido una teoría que lo sucederá en esa sala plena del CNE es un golpe de Estado en su contra, porque insiste en que él por su fuero como presidente de la República no puede ser investigado por ese organismo electoral.

“Preguntan algunos medios y la oposición que donde están las pruebas del golpe, pensando ellos que se hará con soldados y tanques de guerra. No amigos, el golpe no se dará con soldados, que todos ellos tienen la orden de su comandante constitucional de no levantar un solo arma contra el pueblo. Se dará con corbatas y escritorios y esta es la prueba. Tuvieron que desaforar inconstitucionalmente al presidente para iniciar el golpe y comienza el lunes”, escribió Petro en un mensaje en su cuenta de X en la cual además publicó el orden del día de la sala plena.

Ante esas afirmaciones, el CNE aclaró en un comunicado que, en ningún caso, la investigación que adelanta no constituye una violación del fuero presidencial. “En el caso particular de la investigación administrativa a la que alude el señor Presidente de la República, no existe ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión al fuero presidencial”, manifestó la entidad.

Y agregó: “Por lo tanto, cualquier alusión o presunción en sentido contrario desconoce nuestro ordenamiento jurídico y está completamente al margen de las competencias del Consejo Nacional Electoral”.

La entidad señaló que hay varias decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que ratifican su competencia para investigar las irregularidades que se hayan presentado dentro de las campañas electorales en Colombia.

Para la sesión, en donde el tema está de segundo no se esperaría que pudiese ser votada la apertura de la investigación, esto por una estrategia que tiene el petrismo para frenar la misma.

Lo primero sería una solicitud que haría la magistrada Alba Lucía Velásquez (una de las magistradas del petrismo en el CNE), pediría la rotación del expediente porque ha estado incapacitada en los últimos días. Esto, así sucede, entra a votación en la sala y de ser avalado, retrasaría dos semanas la discusión de la investigación.

Otro recurso que está ejecutando el presidente Petro es un recurso de nulidad que instauró contra el CNE por no ser competente para adelantar esa investigación, el cual precisamente lo lidera el abogado Héctor Carvajal, su abogado de tiempo atrás y de quien se asegura sería el candidato que ternaría Petro para ser procurador general de la nación.

El alegado judicial de Carvajal y otros abogados de Petro, es que el CNE adoptó de forma incorrecta las decisiones que pueden llevar a una sanción al presidente de la República, argumentada en que no se trata de una pérdida de investidura o del cargo del primer mandatario, lo que resulta, en su criterio, una errada interpretación de la ley.

Versiones periodísticas publicadas en medios como Semana, señalan que algunos magistrados han señalado que corren el riesgo de que la sesión no se pueda dar este lunes en las instalaciones el CNE, este ante la posibilidad que puedan ser acechados por seguidores del presidente Petro quienes se aposten frente de la sede, algo así como pasó en febrero cuando manifestantes impidieron que los magistrados de la Corte Suprema pudieran sesionar libremente al momento de escoger a la fiscal general de la Nación.

