Cortocircuito | Sonajero de candidatos, encuestas y otras movidas políticas de la semana

Desde ya, el Centro Democrático está en busca de opciones que le permitan integrar una lista al Senado de la República atractiva y con opción para las próximas elecciones legislativas del 2026. En Norte de Santander también se empiezan a barajar las opciones y dicen que las directivas a nivel nacional están muy interesadas en que una mujer empresaria haga parte del grupo que abandere la causa en esta zona del país. Ya hay una candidata en particular, muy cercana al uribismo y el expresidente, que está tomando fuerza y aunque no tiene trayectoria en la escena electoral, como quiera que nunca se ha postulado a unos comicios, sí cuenta con un caudal importante en el sector donde se desenvuelve. Pronto podría ser su destape.

Y hablando de candidaturas y de las elecciones de 2026 que ya empiezan a calentar motores, aunque el proceso esté todavía muy lejos, otro que estuvo en los últimos días en Cúcuta para participar en un foro sobre los impactos del cambio climático en Norte de Santander, pero también para ambientar un eventual proyecto al Senado, fue el representante a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Losada, del Partido Liberal. Además de su agenda académica, el congresista atendió varias reuniones, una de ellas con exconcejales y dirigentes liberales del departamento que le caminan a los temas ambientales y animalistas. Antes de irse y como una forma de dejar fijado su compromiso con la región, el representante anunció que llevaría al Congreso un proyecto para que el río Pamplonita sea declarado sujeto de derechos en Colombia. ¡Esperamos su trámite!

Esta semana se conoció una nueva encuesta de intención de voto, con miras a las presidenciales de 2026, y los resultados muestran un escenario con tres punteros, uno muy cerca del otro, aunque sin un porcentaje contundente o arrollador que marque desde ya una tendencia. De acuerdo con la medición hecha por la firma Guarumo Ecoanalítica, la periodista Vicky Dávila, quien no confirma todavía si será candidata o no, aparece hoy con la mayor opción, con un 12,2%, seguida del excandidato Sergio Fajardo (10,1%) y la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López (9,4%). Dávila ha venido tomando fuerza en los últimos meses como una eventual carta de la derecha y en esa medida comenzó un recorrido por el país para tantear el terreno y ver qué tan real es ese respaldo en las regiones. Al parecer, no le ha ido mal y se sigue animando. Fajardo, por su parte, todavía no se decide, y prefiere esperar un poco más.

El otro resultado que refleja la encuesta hecha a 2.012 personas entre el 7 y el 11 de septiembre, es que a pesar de la amplia baraja que se puso a consideración de los consultados, 18 opciones, a por lo menos un 30% no se le ocurre en estos momentos un nombre que quisiera ver o respaldar en la campaña que se avecina. En un escenario en el que a los encuestados se les presentaron los nombres de posibles aspirantes, el 16% dice que no votaría por ninguno, lo haría en blanco o todavía no sabe por quién de ellos se inclinaría. En el Centro Democrático, partido que espera volver a ser protagonista en las presidenciales, la mayor intención de voto la recoge la senadora María Fernanda Cabal, con el 6,4%, seguida de los también senadores Paloma Valencia (1,4%) y Miguel Uribe (1,3%).

No nos olvida

Un cambio en el gobierno de Gustavo Petro que dolió mucho en Norte de Santander fue el del ministro de Comercio, Germán Umaña, quien fue reemplazado en mayo pasado por el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes. Desde antes de que llegara al gabinete, Umaña se había convertido en una pieza clave para los asuntos del comercio en la frontera con Venezuela y así lo ratificó posteriormente, cuando desde su rol de ministro tuvo que liderar el proceso de reapertura de los puentes internacionales. La buena noticia es que, a pesar de que ya no ostenta esa dignidad, Germán Umaña sigue conectado con la región y con las dinámicas propias de esta zona. El viernes, el exministro acompañó al canciller Luis Gilberto Murillo en su visita a Cúcuta, en donde se reunieron con gremios y empresarios para atender sus inquietudes sobre la situación de Venezuela, tras los controvertidos resultados de la elección presidencial. Umaña fue fundamental en esa discusión.

Salvado

No prosperó en el Tribunal Administrativo de Norte de Santander la demanda mediante la cual buscaban despojar de su credencial como concejal de Salazar de las Palmas a Julián Andrés Beltrán Bastos, por una supuesta doble militancia. El demandante era el abogado Luis Jesús Botello Gómez, quien alegaba que el dirigente político fue elegido por el Partido Conservador, pero apoyó al candidato a la Alcaldía de ese mismo municipio que avaló el Partido de la U. Los magistrados que estudiaron el caso concluyeron que los testimonios y las pruebas aportadas durante el proceso no fueron suficientes para demostrar lo que se estaba denunciando y tampoco una violación de las normas, por eso decidieron ratificar la elección de Beltrán Bastos.

Lupa a las Cámaras

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, hizo un anuncio esta semana sobre una solicitud que desde hace mucho tiempo se viene pidiendo a gritos: le pondrán la lupa a las Cámaras de Comercio del país, para medir la eficiencia en el uso de los recursos públicos que manejan y que asciende a la nada despreciable suma de $1.1 billones, en programas de formalización, empleo y promoción. En los dos últimos años, el ente de control ha vigilado los recursos de 49 de las 57 cámaras existentes, encontrando 34 hallazgos fiscales por más de $ 5.020 millones, relacionados con la adquisición y mantenimiento de propiedades, pagos de impuestos prediales y mal uso de recursos.

Semana muy agitada

Esta sí que fue una semana agitada en Colombia. Las peleas estuvieron a la orden del día y los ánimos terminaron más bien caldeados, con posibilidades de que ese ambiente se mantenga en el transcurso de los próximos días. El presidente de la República estuvo despachado contra todo el mundo, pero especialmente contra la prensa y el Congreso; el presidente del Senado se enfrentó con el jefe de Estado por el presupuesto de 2025, mientras que la oposición trató de desvirtuar las advertencias de un supuesto golpe de Estado a Gustavo Petro. Eso, sin contar la delicada alerta que hizo el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, sobre la posibilidad de que en el 2026 no pueda haber elecciones democráticas. Mejor dicho, no parece fácil, en un país que busca la paz, desarmar el discurso y bajarle el tono a la polarización.

Ojo con la cuota

Hasta el próximo 11 de octubre tendrán plazo las entidades del Estado para reportar ante la Función Pública, la relación de los cargos y el porcentaje de participación de las mujeres en el máximo nivel decisorio y en otros niveles decisorios, con el fin de determinar si están cumpliendo o no con la paridad de género. Las instituciones que no cumplan con este requerimiento podrán enfrentar acciones y serán requeridas por la Procuraduría General de Nación. La meta que se ha propuesto el Gobierno Nacional es que antes de finalizar el cuatrienio el 50 % de los cargos de niveles directivos de las entidades públicas debe ser ocupado por mujeres.

