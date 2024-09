La política enfermó mi cuerpo: el mensaje de Rodolfo Hernández antes de que su salud se complicara

En marzo del presente año, el ingeniero y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández por medio de su cuenta de X se había pronunciado en un video mencionando que aún tenía la vida.

En el video el excandidato presidencial afirmó que, "la política enfermó mi cuerpo".

"Yo no le tengo miedo a la política que enfermó mi cuerpo. Yo le tengo miedo a lo que hacen los políticos en contra de la gente. Yo entré a la política impulsado por los valores de lógica, ética y estética", mencionó Hernández en el video.

En el mismo, habló de que creyó que en algún momento podría cambiar las cosas. "Desde el primer que llegué a la Alcaldía, me di cuenta de toda la burocracia y la politiquería que arman los políticos para no dejar que se hagan las cosas".

"Me ataron de pies y manos, me marcaron la cancha, me pusieron palos en las ruedas.Así es la política y el combo que tienen armado los políticos en alcaldías y gobernaciones", comentó Hernández.

