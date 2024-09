Primeras reacciones ante el fallecimiento del excandidato presidencial, Rodolfo Hernández

La muerte del exalcalde de Bucaramanga fue confirmada esta tarde, por parte del Hospital Internacional de Colombia, HIC, donde permanecía recluido en la Unidad de Cuidado Intensivos, debido a las complicaciones de salud generadas por el cáncer de hígado que padeció durante más de un año.

Rodolfo Hernández falleció por un cáncer

El cáncer a Rodolfo Hernández Suárez le fue diagnosticado en 2023 justo cuando estaba en la carrera por llegar a la Gobernación de Santander. En ese momento, la Procuraduría General de la Nación le había confirmado su inhabilidad para aspirar a la administración departamental.

En medio de una diligencia judicial por el escándalo de corrupción conocido como Vitalogic, el mismo exalcalde de Bucaramanga confirmó que padecía cáncer terminal. Por este proceso fue condenado en una decisión de primera instancia.

“Mi alma está limpia. Mi corazón en paz. No estoy obligado a probar lo imposible. Lo que nunca sucedió. Yo creo que con esto termino mi intervención, no sin antes, señor juez, agradecer, no solamente a usted sino a todos los miembros del estrado. Gracias (...) Tengo cáncer terminal. De todo pensaba, menos terminar procesado por cosas que yo no hice”, afirmó en medio de una audiencia en su contra, el exalcalde de Bucaramanga.

