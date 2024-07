La izquierda se quedó con ganas de verme esposado: Miguel Polo Polo

La Corte Suprema de Justicia ordenó este lunes trasladar al congresista Miguel Polo Polo a las instalaciones del alto tribunal, dada su inasistencia a la diligencia de indagatoria en un proceso que se adelanta en su contra en la Sala de Instrucción por el presunto delito de injuria.

Los hechos están relacionados con una querella que instauró el excongresista y hoy director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Todo por un mensaje en la red social X (antes Twitter) en el que el congresista “lo relaciona, supuestamente, con dos suicidios de extrabajadores del senador, el financiamiento de la Primera Línea, entre otros hechos”, señaló la Corte.

La citación estaba notificada para este lunes a las 9:00 de la mañana. Pero “Polo Polo, no asistió a la citación, y el magistrado instructor ordenó su conducción”, explicó la Corte en su decisión.

Conocida la determinación, a través de X se pronunció el congresista, quien pasadas las 11:30 de la mañana manifestó que se “acabó de enterar” por su abogado de la orden de conducción y que se dispuso para asistir a la diligencia. “Siempre honro y respeto a la justicia y siempre he caminado sobre la verticalidad y la legalidad”, manifestó.

Posteriormente, el representante divulgó un video en el que se ve arribando a la Corte Suprema, al tiempo que ratifica que no huye de la justicia y estará presto a atender las solicitudes del alto tribunal.

“La izquierda se quedó con ganas de verme esposado y llevado por la Policía a la indagatoria por la Corte. Acá me presenté por voluntad propia, porque yo no huyo de la justicia ni he cometido delito. Siempre he caminado sobre la verticalidad y la legalidad”, manifestó el parlamentario.

Esta no es la primera citación a la que han sido llamados tanto Polo Polo como Bolívar. En septiembre del año pasado fueron convocados para conciliar, pero el hoy director de Prosperidad Social no aceptó al señalar que Polo Polo debe presentar las pruebas en su contra.

