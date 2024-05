La Cámara aprueba artículo de la reforma pensional que deja umbral en 2,3 salarios mínimos

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes levantó la sesión de este miércoles en el que se discutía en tercer debate la reforma pensional de Gustavo Petro.

La corporación terminó el debate luego de aprobar uno de los artículos más polémicos del proyecto de ley, el umbral con el que los trabajadores cotizarán en Colpensiones.

Los representantes dejaron la propuesta como venía en la ponencia de un umbral de 2,3 salarios mínimos vigentes, tal como se aprobó en la Plenaria del Senado tras un acuerdo entre el Gobierno y la bancada Liberal para destrabar el trámite.

Hasta ahora, la Comisión Séptima ha aprobado 70 de los 95 artículos de la pensional en apenas dos días de debate. Sin embargo, todavía faltan otros que también han dejado una amplia discusión como la administración de un Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo por parte del Banco de la República, las nuevas comisiones para las AFP y la entrada en vigencia de la Ley.

En medio de la discusión por el umbral se tumbó la proposición de bajar el umbral a 1,5 salarios mínimos. Mientras que otros representantes de la línea del presidente Gustavo Petro dejaron como constancias sus proposiciones para elevarlo a cuatro mínimos como lo propuso el mandatario.

Sobre estas proposiciones, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que, aunque quisiera eliminar los fondos de pensiones, la idea de la pensional es dejar la complementariedad de los dos sistemas.

"Muchos me dicen: Ministra, y por qué no quita los fondos privados. Este es el momento, acábelos. Yo sí quisiera, se los digo. Pero no puedo negar la oportunidad, porque hoy tenemos un régimen público que no tiene la capacidad, con el régimen de prima media, para mantener la sostenibilidad y la pensión de los colombianos", dijo la ministra en su intervención en la Comisión Séptima.

Este avance de la reforma se suma a los artículos aprobados en bloque ayer, entre los que se incluía las semanas de cotización para las mujeres con hasta tres hijos, las cuales se reducirán 50 semanas por cada uno hasta llegar a las 1.000 semanas. Este fue uno de los cambios que tuvo la ponencia para tercer debate, ya que en Plenaria del Senado se aprobó que bajara hasta las 850 semanas.

