¿Tiene moto o bicicleta eléctrica? Conozca las normas y condiciones para movilizarse en Cúcuta

Tránsito aclara

El capitán Paulo Palacios, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de Cúcuta, explicó que en la ciudad, en los últimos meses han intensificado los controles sobre el uso de motocicletas y bicicletas eléctricas con el fin de garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa vigente.

El capitán explicó que, desde el 2017, cuando comenzó la importación masiva de estos vehículos, desafortunadamente surgió una percepción errónea de que para conducir estos tipos de vehículos no se requieren elementos de protección ni documentación obligatoria.

“La gran mayoría de los importadores y comercializadores le indicaban a los compradores que no tenían que portar casco, no tenían que portar revisión, no tenían que portar SOAT, que podían transitar libremente por cualquier lugar público, inclusive las ciclorutas y pues hay que indicarle a la ciudadanía en general y a la opinión pública que ahí hay imprecisiones”, señaló Palacios.

El jefe de la seccional de Tránsito y Transporte enfatizó en que, para operar una motocicleta eléctrica, sí es obligatorio contar con una licencia de conducción que certifique la idoneidad del conductor, como mínimo, de categoría A1 y/o A2.

Asimismo, detalló que estos vehículos deben estar asegurados con el SOAT para cubrir cualquier eventualidad en caso de accidente, destacando además que, las motocicletas y bicicletas eléctricas no pueden transitar por ciclorutas, ya que están consideradas dentro del tránsito vehicular general y deben respetar las mismas normas que los demás vehículos motorizados.

Otro aspecto crucial señalado por las autoridades es el uso del casco de protección, que, de acuerdo con la norma, es obligatorio para ambos casos.

El capitán detalló que la Resolución 23385, emitida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte, establece el uso obligatorio del casco para los conductores de estos vehículos, ya que el incumplimiento de esta norma puede acarrear sanciones para los infractores, pues estos medios de transporte, al circular por vías públicas, no están exentos de accidentes.