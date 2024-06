Expresidente Duque alerta de cambios en la Corte para impulsar constituyente

En medio de un evento público realizado este martes, el expresidente Iván Duque llamó la atención por los cambios que se vendrán en la sala plena de la Corte Constitucional para el 2025, pues estaría relacionado con una constituyente.



Según el exmandatario, los cuatro magistrados que salen del Alto Tribunal luego de cumplir con su periodo el otro año, es el inicio de una grave afectación a la democracia.

“La estrategia de hablar de constituyentes y reelección está íntimamente ligado a que en el próximo año se van a dar cuatro reemplazos en la Corte Constitucional de Colombia. Si en esos cuatro escaños tenemos una corte sumisa, sometida, dócil y palaciega, estará seriamente amenazada nuestra democracia”, aseguró Duque.



Duque afirmó que los tiempos no le dan al gobierno para convocar a una constituyente, por lo cual está buscando mecanismos “hechizo” para convocarla y así establecer una reelección.

“Los tiempos que eso requiere no le dan al gobierno, porque son más de dos años o casi dos años, entonces están buscando un mecanismo hechizo y regular para hacer una constituyente de carácter popular al semejándose a la que hizo Maduro hace dos años en Venezuela y por esa vía restablecer la reelección presidencial para perpetuarse en el poder”, afirmó el expresidente.



Frente a lo anterior, el expresidente no solo señaló que es fundamental mantener la independencia en la Corte Constitucional, sino que además los ciudadanos deben rechazar la propuesta de una constituyente para que Petro no se prolongue en el poder y que tampoco ponga en riesgo la democracia del país.

