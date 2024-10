Otra garrotera: Petro y alcaldía Gutiérrez se enfrentaron por supuesta agresión

Aquí es necesario aclarar que no es cierto que no haya llegado ni un programa o ayuda, como asegura Gutiérrez. De hecho, si bien es cierto que la relación entre ambos ha sido tensa, hace un mes, a inicios del pasado mes de septiembre, Alcaldía y Gobierno pudieron dejar de lado las peleas en las que se han mantenido enzarzados y finalmente sellaron una alianza para que Medellín cuente con dos Puntos de Abastecimiento Solidario (PAS), que se articulará con el programa Hambre Cero que lanzó la alcaldía de Medellín. Además se articularán los programas “Parceros” de la Alcaldía y “Jóvenes en Paz” del Gobierno con el fin de brindar más oportunidades y caminos hacia una vida digna y libre de violencia para los jóvenes de la ciudad.



Este acuerdo también es crucial, pues ya en varias oportunidades se habían evidenciado fricciones entre ambas entidades tanto por los objetivos como por el alcance de ambos programas que, en últimas, tienen el mismo objetivo y es ofrecer oportunidades para que los jóvenes de los barrios populares eviten caer en las redes de las bandas delincuenciales.



Petro no se quedó callado y nuevamente en ese toma y dame respondió: “A mi no me incomodan los habitantes de calle, hay que cuidarlos y superar problemas sin violentarlos, con afecto y amor, así que la dirección de habitante de calle del ministerio de la igualdad debe diagnosticar situación y actuar. Si me refería como fascistas a quienes golpean vendedores ambulantes y matan habitantes de la calle no me refería al alcalde Medellin, ni lo nombro; no se porqué se da por aludido” (sic).



Hay que señalar también sobre este punto, que tras conocerse los casos de dos habitantes de calle atacados con arma blanca el pasado fin de semana, la policía individualizó a los agresores y desde la alcaldía rechazaron los actos de justicia por mano propia en medio del aumento de ataques a personas y conductores por parte de algunos habitantes de calle en el Centro, situación que ha sido abordada tanto por Secretaría de Seguridad como por el componente social del Distrito.

En medio de una discusión ya empantanada, como se hizo costumbre entre gobierno Petro y alcaldía Gutiérrez, el secretario de Manuel Villa entregó una versión de los hechos detrás del mencionado video. Según Villa, la policía abordó al ventero informal porque estaría cometiendo actos que atentaban contra la integridad de menores de edad y familias asistentes al Festival Buen Comienzo en Plaza Mayor.



“¿Qué estamos defendiendo como sociedad? En el marco del Festival Buen Comienzo, este señor se encontraba en el lugar en medio de un evento de la primera infancia y tenía el cierre de sus pantalones abajo y sus partes íntimas expuestas. Por esto le pidieron el favor que se retirara del lugar donde había niños y niñas. El señor toma una actitud grosera y agrede a una de nuestras mujeres del equipo de Espacio Público. El personal se retira para evitar una confrontación, y la seguridad privada del evento alerta a la policía, que llega al lugar para controlar la situación. Al señor, de hecho, se le incauta un cuchillo”, fue la versión de Villa.



Ni la versión de Villa ni la presunta agresión que denuncia la mujer al principio que grabó el video quedaron registrados en el mismo. Finalmente, el funcionario manifestó que el presunto agresor de camiseta blanca que aparece en el mismo, y del cual circuló la versión de que era funcionario de la alcaldía, no tiene ningún vínculo con la administración. “Se trata de un ciudadano que se encontraba en el lugar y nada tiene que ver ni con la administración ni con la policía”.

