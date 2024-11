Estas son las razones por las que magistrado no se posesionó ante Petro

A los episodios de tensión entre la Presidencia y las altas cortes, se suma otro calificado como simbólico e inédito. José Joaquín Urbano Martínez –magistrado electo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia– envió una solicitud sin precedentes: romperá con la tradición de tomar posesión de su cargo ante el presidente de la República, Gustavo Petro.

“Me permito informarle que, con base en la facultad que me concede el artículo 18 de la Ley 2430 de 2024, he tomado la decisión de tomar posesión del cargo de Magistrado de la Sala de Casación Penal ante usted como Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Por este motivo, respetuosamente le solicito prestarme su valiosa colaboración para ese efecto e informarme el trámite que debo adelantar (sic)”, dice la carta del magistrado Urbano dirigida al presidente de la Corte, Gerson Chaverra.

Urbano fue elegido el pasado 24 de octubre. Pero este jueves, durante las discusiones de la Sala Plena, elevó la solicitud. Esta es la primera vez que un magistrado de las altas cortes renuncia a acudir hasta la Casa de Nariño para tomar juramento ante el líder del Ejecutivo.

os magistrados en la Sala Plena se tomaron varios minutos para estudiar la solicitud del magistrado y –aunque en la Presidencia ya afinaban detalles para el evento protocolario, según conoció este diario– decidieron acceder a la pretensión de Urbano Martínez.

Fuentes al interior de la Corte y la Presidencia para conocer los detalles y motivaciones de este episodio. “Su decisión fue una especie de protesta para reivindicar la independencia de las cortes. Y justamente cuando se planteó la reforma a la administración de justicia ese fue el propósito principal: confirmar la autonomía judicial. Además el magistrado no se quiso someter a la agenda del presidente para su posesión o a que delegara en un tercero el acto de posesión como lo ha hecho en ocasiones anteriores (sic)”, le dijo a este medio una fuente de la Corte que prefiere no ser citada con su nombre.

“Un acto simbólico”

En efecto, la Corte Constitucional, en su sentencia C-134 de 2024, ya había dado el aval jurídico para que la posesión de los magistrados se pudiera dar en instancias distintas al presidente de la República. “La decisión del magistrado fue primero que todo apegada a la recientemente sancionada Reforma a la ley estatutaria de la administración de justicia que por primera vez abrió la posibilidad de que las posesiones no fueran necesariamente ante el presidente, fue sancionada hace un mes y es el primer magistrado que hace uso de ella”, agrega la fuente en la Corte.

Sin embargo, altos funcionarios de Presidencia señalaron a este diario que la decisión no cayó bien y que, efectivamente, ya estaba todo listo para la posesión. Según fuentes consultadas, el magistrado Urbano ha expresado en privado que “no tendría nada que ver con algo personal hacia Petro. El magistrado no tiene vínculos políticos, viene de provincia, empezó desde el cargo más bajo de la Rama Judicial y fue ascendiendo con méritos, es una persona que no tiene ideología ha sido siempre funcionario judicial”.

Hace poco más de un mes, los magistrados de la Corte tampoco fueron a la posesión de una magistrada de la Judicatura y han rechazado otras invitaciones de Palacio para “afirmar su autonomía”.Más allá de la inclinación ideológica del magistrado Urbano, sus compañeros de la Corte destacan el gesto como un “acto simbólico” frente a los comportamientos que el jefe de Estado ha tenido con la Rama Judicial.

Por ejemplo, a finales del pasado mes de agosto, el Presidente Petro dio un discurso polémico desde Nuquí (Chocó) en el que posesionó a la defensora del Pueblo, Irís Marín y dijo: “Tenía ayer (jueves 29 de agosto) un discurso preparado ante la Corte Suprema de Justicia, creo que iba a ser un bonito discurso, lo había pensado porque en un mismo sitio, de una manera condensada en una institución del país, la Corte Suprema de Justicia, por la presidencia de un hombre negro que hoy tiene esa corporación. Magistrado Chaverra, conservador él, poco afín a mis ideas, creo”.

Inmediatamente agregó: “Poco entiendo de por qué los hombres negros pueden ser conservadores, no lo comprendo muy bien, pero son negros que se liberan y que hoy, conduciendo la justicia, pueden condensar casi que en un momento propicio de la historia como una negación de nuestro propio incumplimiento”, manifestó el primer mandatario en su discurso, que desató toda una controversia en las redes sociales.

Como telón de fondo, hubo sospechas de que el Gobierno, a través del DNI, estaría interceptando los celulares de algunos magistrados. También, cuando la Corte Suprema debatía sobre la terna para elegir fiscal general, sufrió manifestaciones a las afueras de sus instalaciones en señal de presión y los togados tuvieron que salir fuertemente escoltados del recinto.

¿Quién es el magistrado Urbano?

El magistrado José Joaquín Urbano fue elegido por la Sala Plena el pasado 24 de octubre. Su perfil destacó entre otros 9 aspirantes al cargo que había conformado el Consejo Superior de la Judicatura. Es abogado de la Universidad de Nariño, con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una maestría en Criminología de la Universidad Santiago de Cali y en Ciencias Penales Criminológicas de la Universidad Externado. Es doctor en Derecho de la Universidad Externado.

Tiene 30 años de experiencia profesional. Fue secretario de juzgado en Ipiales (Nariño), juez promiscuo en Colón (Nariño), fiscal delegado ante los jueces del distrito y tribunal, magistrado auxiliar, procurador delegado para la Moralidad Pública, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. También ha sido docente de varias universidades.

