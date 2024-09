Petro es valiente para premiar a los criminales, pero cobarde para proteger a los colombianos: Miguel Uribe

En la oposición, uno de los más duros críticos del presidente Gustavo Petro desde que comenzó su mandato, es el senador del Centro Democrático Miguel Uribe.

Para el congresista, al mandatario “le quedó grande gobernar” y en esa medida cree que el país hace rato se le salió de las manos, pues ha sido incapaz de cumplir lo que prometió, razón por la cual las regiones están sintiendo en carne propia ese vacío, con el agravante de que cada día que pasa la situación es peor.

Como una forma de recoger ese sentir y atender los reclamos que tiene hoy la ciudadanía, Uribe viene recorriendo el país nuevamente, convencido de que “Colombia sí tiene futuro” y que es necesario construir entre todos “una unidad alrededor de una causa que nos ayude a superar la amenaza de Gustavo Petro”.

Esa correría lo trajo el fin de semana a Cúcuta, donde el senador atendió varios encuentros con jóvenes, empresarios, gremios y también tuvo la oportunidad de visitar algunos de los barrios más pobres de la ciudad, para escuchar las inquietudes que tienen sobre la situación de Cúcuta, Norte de Santander y el país.

Uno de los principales temas en los que se le hizo énfasis al dirigente del Centro Democrático fue la seguridad, pues en la capital del departamento la violencia no da tregua y el miedo que sienten los cucuteños de salir a las calles es cada vez más grande.

Al respecto, Miguel Uribe fue claro en plantear que lo que Colombia necesita hoy es una política para proteger a los colombianos y a sus familias, pero también para poner orden.

“La inseguridad es el resultado de un gobierno absolutamente indiferente. Gustavo Petro es valiente para premiar a los criminales, pero ha sido un cobarde para proteger a los colombianos. Renunció a la seguridad. Necesitamos urgente una política de seguridad para enfrentar la criminalidad, para vivir tranquilos. Sin seguridad no hay paz, pero la paz no es impunidad”, manifestó el congresista en diálogo con La Opinión.

En ese mismo sentido, el senador cuestionó la llamada política de ‘Paz total’ que todavía no entrega resultados concretos y en cambio sí ha permitido un fortalecimiento de las diferentes estructuras armadas y criminales que operan en el país, como lo advierten diferentes informes e investigaciones.

“Petro se le arrodilló al Eln, a las Farc, al Clan del Golfo y mientras Petro habla de paz, estos criminales aprovechan para fortalecerse. Necesitamos mano firme contra los criminales, pues solo así podemos aumentar el costo del delito para que los delincuentes entreguen las armas y se sometan a la ley. Es decir, que un criminal entienda que el delito no paga, porque de lo contrario nunca se va a someter a la ley y nunca va a dejar las armas”, sostuvo.

Lenguaje de odio

El congresista de la oposición también se mostró duramente crítico de la postura que ha asumido el jefe de Estado en sus dos primeros años de Gobierno, al tratar de dividir al país con un lenguaje que ha considerado como de odio y resentimiento.

“Para Gustavo Petro, promover conflicto es el triunfo, es el éxito, porque en medio del conflicto logra sobrevivir. Lo que es cierto es que el cambio que propuso lo utilizó como una estrategia, no como un propósito. A él no le interesa cambiar los problemas, le interesa mantener la expectativa para tener un grupo de personas apoyándolo permanentemente, pero lleva dos años gobernando y lo que es cierto es que lo ha hecho mal”, planteó.

Dijo que el resultado de esa desconexión que el mandatario tiene con los verdaderos problemas que enfrenta Colombia y que ha intentado esquivar a punta de discursos dañinos y de división, es que departamentos como Norte de Santander tienen una alta tasa de pobreza monetaria y una alta tasa de informalidad, puesto que hay una ausencia evidente de inversión para generar empleo y promover emprendimientos.

“Ese es el resultado de un Gobierno que renunció a la seguridad y la incertidumbre que se genera es que no haya inversión”, reiteró.

El senador del Centro Democrático Miguel Uribe llegó a Cúcuta el viernes para cumplir varios compromisos en la ciudad.

Golpe de Estado

Durante el diálogo con La Opinión, el senador Miguel Uribe, uno de los principales voceros de los sectores de oposición, se refirió a las reiteradas denuncias que viene haciendo el presidente Petro sobre un supuesto intento de golpe de Estado y hasta de asesinato.

Al respecto, fue enfático en decir que durante estos dos años el gobernante se ha dedicado a victimizarse, a “lavarse las manos” y a evadir la responsabilidad frente a los escándalos que lo rodean, “denunciando supuestos golpes de Estado que no han ocurrido y que nadie está planeando”.

“El presidente describe un país que no existe, muy distante a lo que estamos viviendo los colombianos. Los colombianos estamos viendo es un país al que le está yendo mal por cuenta de un gobierno incapaz, indolente, indiferente e inepto, literalmente”, manifestó.

No obstante, admitió que si es cierto que hay información con relación a un posible plan para asesinarlo, es necesario prestarle atención, puesto que la violencia le ha hecho mucho daño a Colombia y “no podemos subestimarla”.

“El problema es cómo ha manejado Gustavo Petro la situación. Eso deja muchas dudas sobre lo que está diciendo. Qué tipo de presidente empieza a lanzar información no confirmada, sin evidencia y además acusa a la oposición de estar tramando este atentado. Eso es absolutamente irresponsable, pero incluso con él mismo”, consideró el senador Uribe.

Por eso, insistió en que eso también da lugar a pensar que solo se trata de una cortina de humo para desviar la atención sobre los escándalos de corrupción que lo rodean.

“Lo que sí es cierto es que a Petro le vamos a poner punto final y le vamos a dar una pela electoral en el 2026, porque o votamos bien o vamos a volvernos como Venezuela. Hoy más que nunca tenemos que ser conscientes del daño que Petro hace y de la alternativa que necesitamos. Defender las ideas de la democracia y de la libertad para poder salir adelante”, agregó.

Petro le dio la razón

Apenas unas horas antes de llegar a Cúcuta, el congresista del Centro Democrático terminó siendo noticia y todo por cuenta de una respuesta que le dio el presidente Gustavo Petro y en la que terminó dándole la razón.

Resulta que el pasado 20 de julio, en el discurso que Miguel Uribe pronunció en la plenaria, como parte de la réplica a la intervención del jefe de Estado, el dirigente del uribismo lo increpó y le preguntó si era cierto que su día comenzaba después de las 9:00 de la mañana, pues muchos han dicho que madrugar no es una de sus principales cualidades.

La semana pasada, el mandatario le respondió y en público admitió que era “noctámbulo” y que trabajaba hasta las 11 o 12 de la noche, o hasta la madrugada, y entre líneas dejó entrever que, en efecto, no es un madrugador.

Para el congresista, la respuesta del mandatario solo se puede entender como un mal mensaje para el país. “Gustavo Petro es vago, perezoso, incumplido y ausente. Todo lo que no es el colombiano. El país que queremos es un país que genera oportunidades y las oportunidades son el resultado del trabajo, el esfuerzo y el mérito”, dijo.

Y reiteró que es por esa actitud que el cambio que Petro prometió en campaña nunca llegó.

“El único interés de Gustavo Petro es aferrarse al poder. En eso anda y a eso está dedicado”, advirtió.

El congresista aprovechó su visita a Cúcuta para recorrer algunos sectores de la ciudad y escuchar a sus habitantes.

Elecciones 2026

Aunque la campaña para las elecciones presidenciales de 2026 todavía está muy lejos, es un hecho que la carrera ya comenzó y uno de los nombres que empieza a sonar, incluso en las encuestas, es el del senador Miguel Uribe.

Sobre esa posibilidad, el congresista manifestó que aún no ha tomado ninguna decisión, puesto que su principal objetivo en estos momentos es enfrentar a Gustavo Petro y tratar de reducir el daño que le ha hecho al país, razón por la cual está recorriendo todas las regiones.

“Por supuesto que también lo he pensado, porque son muchas las personas que me lo plantean y me invitan a considerarlo. Incluso, en las encuestas salgo sin haberlo anunciado; en algunas me va muy bien y eso de alguna manera me estimula”, admitió.

En ese sentido, reconoció que hay una oportunidad, pero fue claro en que, “hoy más que nunca lo importante es la causa. Es cómo construimos una unidad alrededor de una causa que nos ayude a superar la amenaza de Gustavo Petro y en su momento tomaré una decisión”.

“En el 2026 nos jugamos el futuro de este país. Si nos vamos hacia el desastre que hoy estamos tristemente viendo en Venezuela, o tenemos un país de oportunidades, próspero y seguro”, agregó.

Miguel Uribe también se refirió a la posibilidad que se ha planteado de que en el 2026 no haya elecciones libres ni democráticas en Colombia y señaló que, aunque eso es algo que le gustaría al jefe de Estado, la institucionalidad en el país es fuerte y no va permitir que eso suceda.

“Gustavo Petro no se va a quedar, pero sí tiene la capacidad de endoso, de acuerdo a la base radical que tiene y a la manera inescrupulosa como está manejando los presupuestos, para poder promover un sucesor. Es ahí en donde tenemos que enfocarnos y construir una alternativa desde ya”, planteó.

