Trump ordena preparar 30.000 camas en Guantánamo para migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que firmará una orden ejecutiva que instruirá al Pentágono a habilitar hasta 30.000 camas en la base naval de Guantánamo, Cuba, con el objetivo de detener a inmigrantes indocumentados que sean considerados una amenaza para la seguridad nacional. La medida se enmarca en la firma de una nueva ley contra los migrantes con delitos menores.

Trump explicó que las instalaciones en Guantánamo estarán destinadas a aquellos migrantes que, según el gobierno estadounidense, representan un peligro para el país. “Tendremos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que son una amenaza para el pueblo estadounidense”, declaró el mandatario en una rueda de prensa desde la Casa Blanca.

El presidente agregó que algunos de estos inmigrantes son considerados tan peligrosos que no se confía en los países de origen para que los reciban. “Porque no queremos que regresen, los enviaremos a Guantánamo”, agregó Trump, quien también calificó la base como “un lugar duro” del que es “difícil salir”.

La base naval de Guantánamo, conocida por albergar un centro de detención para sospechosos de terrorismo, operará también un centro para migrantes, aunque ambos espacios son administrados de manera independiente.

El centro migratorio de Guantánamo ha tenido una presencia limitada de detenidos en los últimos años. Según datos de The New York Times, entre 2020 y 2023 el centro albergó a solo 37 personas, mayormente migrantes interceptados en el mar cuando intentaban llegar a las costas de EE.UU., principalmente desde Cuba y Haití.

Aunque la población migrante en la base ha sido históricamente baja, la situación legal de los detenidos en Guantánamo es particular, pues se encuentran en un vacío jurídico. En el centro de detención migratorio no se aplican las mismas garantías legales que rigen en el resto del territorio estadounidense, lo que ha generado preocupación sobre las condiciones de los detenidos y la transparencia de los procesos.

De acuerdo con un reportaje publicado por The New York Times en septiembre de 2024, basado en informes internos del gobierno, los migrantes detenidos en Guantánamo enfrentan condiciones precarias. Entre las denuncias se incluyen el uso obligatorio de gafas de visión opaca durante los traslados dentro de la base, la vigilancia de las llamadas con abogados y las denuncias de plagas, como ratas, en algunas de las instalaciones.

Esta medida se produce en un momento de creciente tensión en torno a las políticas migratorias en Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a la detención y tratamiento de inmigrantes indocumentados. Trump ha reiterado su postura firme en cuanto a la lucha contra la inmigración ilegal, y la expansión del centro de detención en Guantánamo representa un paso más en su estrategia para enfrentar lo que considera una amenaza para la seguridad nacional.

*Con información de El Universal

