“No podemos seguir permitiendo que a nuestros militares los escupan": Mindefensa

El nuevo ministro aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de unidad al país para trabajar en pro de la seguridad del país. "El mensaje es claro: o nos unimos como Nación o fracasamos como Estado para combatir el crimen. Para proteger a los colombianos es clave unirnos en torno a un bien superior, trabajemos de la mano con gobernadores, alcaldes, líderes de todos los sectores y de la comunidad".



Agregó que no ha conocido un solo día de su vida en que el país haya tenido paz, y que en este momento el país afronta riesgos de seguridad complejos, por lo que los retos son enormes.



Por eso, la base principal de la estrategia de seguridad será recuperar el control territorial en todo el país. Por eso se debe fortalecer la inteligencia y la contrainteligencia, además de estrategias militares en el país.

“No podemos seguir permitiendo que a nuestros militares los escupan, los ultrajen, los ataquen, los asesinan, como si fueran un objeto inerte” añadió.

Dijo también que el Gobierno le ofreció la paz a esos grupos armados, pero estos se aprovecharon, por lo que la respuesta del Gobierno será contundente.



El nuevo ministro de Defensa aunque ya había sido designado en esa cartera, no había podido posesionarse hasta hacer oficial su retiro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, a la cual perteneció durante más de 30 años.



Concretamente Sánchez, no había podido asumir el cargo oficialmente, porque al tomar la decisión de salir de su cargo como militar para no desencadenar la purga de al menos 25 generales de las fuerzas militares, más antiguos que él y que estaban por encima suyo, en la línea de mando, debía esperar hasta tres meses de alta. Hecho que resultó siendo menor.

